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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

نائبة تتقدم باقتراح برغبة لزيادة المنحة السنوية على بطاقة التموين.. تفاصيل

النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بإقتراح برغبة إلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، لزيادة المنحة السنوية فى شهر رمضان على بطاقة التموين لكل فرد إلى 56 جنيها بدلا من 50 جنيها.

 

واقترحت متى فى بيان صحفى لها أن يشمل مبلغ الـ 56 جنيها قيمة المنحة السنوية فى شهر رمضان توفير كيسين سكر بـ26 جنيها لكل فرد على بطاقة التموين ، بحيث يكون سعر كل كيلو سكر 13 جنيها ، بالإضافة إلى زجاجة زيت بـ30 جنيها .

ارتفاع أسعار الزيت والسكر

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن هذا المقترح سيساهم فى حل أزمة ارتفاع أسعار الزيت والسكر فى الأسواق ، مما يوفر إكتفاء للمواطن من الزيت والسكر طوال شهر رمضان ، ولا تكون لدينا أزمة فى السكر ولا يكون هناك سعر حر للسكر.

وأكدت أن تطبيق هذا المقترح سيساهم أيضا فى التصدى لإستغلال التجار للأزمة الحالية فى البلاد وظاهرة إحتكار التجار ، مطالبة وزارة التموين بضرورة حل أزمة ارتفاع أسعار الزيت والسكر فى الأسواق ، وتغيير سياسة تعطيش السوق ، خاصة وأن مصر تقوم بإنتاج السكر ، ولكن على الرغم من ذلك لا نستطيع أن نحصل عليه.

وارتفعت أسعار السكر بقيمة 10 آلاف جنيه فى الطن منذ بداية الشهر الجارى ليسجل 50 ألف جنيه مقابل 40 ألف الشهر الماضى وشهدت الأسواق تراجعًا ملحوظا فى المعروض بالسلاسل التجارية ومحلات البقالة.

وتفاوتت أسعار السكر بمنافذ البيع المختلفة لتتراوح بين 45 و55 و60 جنيها للكيلو بينما قامت بعض السلاسل التجارية بتحديد الكميات المباعه للمستهلكين نظرا لزيادة الإقبال وقيام بعض المستهلكين بشراء كميات كبيرة.

قال مدحت الفيومى، رئيس شعبة السكر والحلويات بغرفة الدقهلية التجارية، إن أزمة السكر تفاقمت من جديد وأثرت على عدة قطاعات مثل تصنيع الحلوى وعدد من شركات الصناعات الغذائية، فضلا عن تأثر المستهلك ومعاناته فى البحث عنه.

وطالب “الفيومى” الحكومة بتوضيح أسباب الأزمة ومعاقبة كل من له يد فى حجب تلك السلعة الاستراتيجية عن السوق.

وقال الشحات مندور، رئيس شركة الشروق لإنتاج وتعبئة السكر، إن الشركة خفضت طاقتها الإنتاجية بنحو 50% مع بداية العام بسبب عدم توافر كميات من السكر فى الأسواق ولدى بعض الموزعين.

قال حسن فندى، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية، رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، إن شركات السكر التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وفرت احتياجات المصانع بسعر 30 ألف جنيه للطن.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة زيادة فى المعروض من السكر مع بداية موسم إنتاج سكر البنجر بجانب إنتاج سكر القصب حاليا بداية من شهر مارس المقبل وتشغيل المصانع بكامل طاقتها.

المنحة السنوية بطاقة التموين شهر رمضان النائبة إيفلين متى اقتراح

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