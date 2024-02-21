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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على نتائج جامعة عين شمس بمسابقة الشهيد الرفاعي 51 للشطرنج

طلاب جامعة عين شمس
طلاب جامعة عين شمس

شارك منتخب الشطرنج لجامعة عين شمس في بطولة دورة الجامعات المصرية الشهيد الرفاعي ال51 يوم الثلاثاء الموافق  20 فبراير الجاري في رحاب جامعة المنوفية بمشاركة 98 طالبا و طالبة يمثلون 30 جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجيا، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس. 

وذلك تحت الإشراف الاداري إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم  وإشراف تنفيذي الدكتور طارق احمد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب  محمد حسن  مدير إدارة النشاط الرياضي  عبد الرازق محمد عبد الرازق مشرف منتخب الشطرنج وجاءت النتائج كالتالي.
 

*أولا* في بطولة الفردي 
حيث حقق الطالب / خالد محمد أمين 
المركز الثاني وحصل علي الميدالية الفضية علي مستوي الجامعات المصرية

*ثانيا* في بطولة الفرق
حقق فريق الطالبات  المركز الثاني علي مستوي الجامعات المصرية وحصل علي الميدالية الفضية ومثل منتخب طالبات *جامعة عين شمس*  
1_الطالبة /ليلي محمد أمين  
2_الطالبة /مريم أحمد عبد الغني

كما حقق فريق الطلبة  المركز الثالث وحصل علي الميدالية البرونزية علي مستوي الجامعات ومثل منتخب الطلبه 
1_ الطالب/خالد محمد أمين
2_الطالب / خالد محمد إبراهيم

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الدكتور محمد ضياء الإدارة العامة لرعاية الشباب النشاط الميدالية الفضية الميدالية البرونزية جامعة عين شمس

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