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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات المرافق والطرق الداخلية بدمياط الجديدة

صدى البلد

قام المهندس أشرف فتحى محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير - المشرف على أعمال المرافق بالهيئة، بزيارة تفقدية لتفقد مشروعات المرافق وروافع ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بحضور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز.

وخلال الزيارة، قدم المهندس محمد خلف الله، عرضاً تفصيلياً للمدينة، والخطة الاستثمارية، ومشروعات المرافق، وتم مناقشة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز للمشروعات الجارية.

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ثم قام مسئولو الإسكان بجولة تفقدية بدأت بتفقد عدد من روافع الصرف الصحي بمدينة دمياط الجديدة، والبالغ عددها 29 رافعا، حيث تم رفع كفاءة  17 منها حتى الآن بتكلفة إجمالية 125 مليون جنيه.

ثم انتقل مسئولو الإسكان لزيارة محطة معالجة مياه الصرف الصحي جنوب المنطقة الصناعية بطاقة 50 ألف م٣/يوم، والجارى الإعداد لإعادة التأهيل ورفع القدرة الاستيعابية لها لتصبح 75 ألف م٣/يوم.

وشملت الزيارة أيضاً محطة مياه الشرب والمأخذ على نهر النيل، والتى تعمل بطاقة ١٧٣ م٣/يوم، وجارٍ رفع كفاءة بعض المهمات الكهروميكانيكية للمرحلة الأولى بها بنسبة تنفيذ٧٣٪، وبتكلفة إجمالية ٧٣ مليون جنيه.

وفى نهاية الجولة بالمدينة، تفقد مسئولو الإسكان تنفيذ أعمال تنسيق الموقع، والطرق الداخلية بموقع 28 عمارة جنة بالمجاورة 34 بالحى السادس، وكذلك شاطئ ونادى" قادرون " لذوى الهمم، والذى تم تنفيذه على مساحة ١١ ألف م٢،  بالمشاركة المجتمعية بمنطقة النرجس للشواطىء المميزة.

وأشاد المهندس أشرف فتحى، بالمجهود المبذول بالمدينة، مؤكداً  مواصلة الدعم للمدينة لتحقيق أكبر قدر من التنمية المستدامة للمدينة.

دمياط الجديدة المجتمعات العمرانية الخطة الاستثمارية

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