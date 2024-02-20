عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: مسئولو أجهزة 7 مدن جديدة يتابعون مشروعات رفع الكفاءة والتطوير

صدى البلد

تابع مسئولو أجهزة مدن القاهرة الجديدة، والعبور، والشروق، وقنا الجديدة، وأخميم الجديدة، والمنيا الجديدة، والصالحية الجديدة، عدة مشروعات لرفع الكفاءة والتطوير تشمل أعمال رفع كفاءة وتطوير الطرق، والمرافق، والمسطحات الخضراء بعدة مناطق، وذلك خلال جولات تفقدية، وتقارير عن المشروعات الجارية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في هذا الشأن.


وقام المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بجولة تفقدية بعدة مناطق مختلفة من التجمع الثالث، استهلها بالمرور على محور طلعت حرب وشارع الشباب والمحلية الثامنة " القطامية "، لمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المحلية الثامنة " أرصفة – طرق – زراعة – تدبيش – ممرات "، مؤكداً ضرورة تكثيف الأعمال والالتزام الجاد بضرورة إزالة أى مخالفات بالمنطقة قبل عملية التطوير.

وأكد رئيس الجهاز ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والزراعة داخل محليات ومناطق التجمع الثالث، ومتابعة تطهير شبكات الصرف الصحى، وبالوعات المطر بنطاق التجمع الثالث، وكذا ضرورة الاهتمام اليومى بأعمال النظافة للمحاور الرئيسية، والمحاور الداخلية، وإزالة أي إشغالات بالطرق وأمام المولات والمحال التجارية، ومناطق الخدمات.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه جارٍ ضبط مناسيب الطريق وتنفيذ طبقة الأساس، والتجهيز للبدء في أعمال الطبقة الأسفلتية ضمن إحلال وتطوير ورفع كفاءة " حارة الخدمة " المجاورة لجامعة بنها الأهلية من اتجاه الحي الترفيهي، وحتى طريق المحور الغربي، تمهيداً لاستكمال باقي أعمال التطوير وتنسيق الموقع.

وتابع المهندس أحمد رشاد، أعمال إعادة الشيء لأصله " طبقة أسفلت " لمسارات الغاز الطبيعي، وقُطوعات المرافق، وتجهيز وتطهير باقي مسارات المرافق التي تم الانتهاء منها بالحي الثالث تمهيداً لاستكمال باقي أعمال التطوير وتنسيق الموقع تباعاً.

وأعلن المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، عن بدء أعمال رصف الطرق المتهالكة في المدينة بهدف تحسين وتطوير البنية التحتية للمنطقة، لافتاً إلى أنه قام بزيارة ميدانية لمتابعة سير الأعمال وضمان تنفيذها بأعلى معايير الجودة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين البنية التحتية للمدن الجديدة والمناطق السكنية، بهدف تحقيق رفاهية أكبر للسكان.

وقام المهندس خالد شاهين، بزيارة ميدانية لموقع أعمال شبكات الاتصالات في جنوب المدينة، بهدف متابعة وتقييم جودة الخدمات، وضمان فاعلية التغطية في المنطقة، موجهاً بالعمل على تحسين جودة الاتصال وضمان توفير خدمات موثوقة للمستخدمين.

ووجه المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بتكثيف أعمال صيانة الزراعة، وأعمال صيانة المسطحات الخضراء، ورعاية المزروعات والانتهاء منها بالمحور الأوسط بالمدينة، حيث تمت أعمال الرعاية اللازمة من قص النجيلة، وتقليم الأشجار، لظهور المحور بالصورة الجمالية المطلوبة.

وتفقد المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، ومسئولو الجهاز، معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بأعمال زراعة وتشجير المسطحات الخضراء بالحي السكني الأول، والحي السكني الثاني بالمدينة.

وأشار رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، إلى أنه تتم أعمال زراعة وتشجير المحاور الرئيسية بالحي السكني الأول، وكذلك زراعة وتشجير مسطحات خضراء لموقع ٢١ عمارة بنسبة تنفيذ متقدمة، وكذلك زراعة وتشجير المحاور الرئيسية بالحي السكني الثاني.

وتفقد المهندس مصطفي هارب، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، مشروع استكمال تنفيذ مرافق المرحلة الأولى " مياه - صرف - ري – فرمة " طرق بـ ١٢ مجاورة، للوقوف على نسب التنفيذ، حيث تم عرض الموقف التنفيذي، وذلك أثناء الزيارة الميدانية للمشروع.

في سياق متصل، قام رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، بتفقد مشروع أعمال تشغيل وصيانة محطة تنقية المياه النقالي، والخط الناقل للمياه، ومحطة الرفع " البوستر "، موضحاً أن المحطة تم إنشاؤها على مسطح ٢٥٠٠ متر مربع، والطاقة التصميمية للمحطة ٢٠٠٠ م3/ يوم.

وتفقد رئيس الجهاز، المأخد المغذي للمحطة، مؤكداً ضرورة المتابعة اليومية لمنظومة المياه، ورفع كفاءة تشغيل المحطة، والتأكد من جودة تنقية المياه، لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتفقد رئيس جهاز أخميم الجديدة، مشروع أعمال تنفيذ الطرق شاملة الوصلات المنزلية بالمجاورتين الأولى والثانية بالمدينة، مؤكداً ضرورة المتابعة اليومية، ودفع عجلة العمل والانتهاء من المشروعات طبقاً للبرنامج الزمني المعتمد، وبأعلى معدلات للجودة.

وفي المنيا الجديدة، قام المهندس أحمد مصطفى، رئيس الجهاز، بتفقد سير العمل بمحطة معالجة مياه الصرف بالامتداد، لمتابعة سير العمل بالمحطة.

القاهرة الجديدة لمشروعات الجارية الأسكان جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة التجمع الثالث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

هاني شكري عن شطب مرتضى منصور من الزمالك: أفضل قرار وكله باللوائح

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري

خروج حسام حسن من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

عقوبة مخلة بالشرف| تفاصيل قرار إسقاط عضوية مرتضى منصور من الزمالك.. شاهد

ترشيحاتنا

جولد بيليون: الذهب يواصل ارتفاعه في البورصة العالمية بسبب الطلب المرتفع

رضا عبدالعال يهاجم جوميز بسبب عبدالله السعيد

ليلة النصف من شعبان.. جبر الله فيها خاطر سيدنا النبي

كبير مستشاري بايدن يزور مصر وإسرائيل لاحتواء أزمة تهديدات نتنياهو باجتياح رفح

على الحدود مع إيران .. زلزال يضرب العراق

كهربا مش عايز يسافر.. مفاجأة لجماهير الأهلي بشأن المباراة المقبلة للفريق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

بدون مكياج.. ياسمين صبري تبهر المتابعين بإطلالة بسيطة

ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للتصميم|فوتوبيا تحتفي بخمسين عاما من البورتريه السينمائي لمحمد بكر

وصفات لطهي أجنحة الدجاج

فيديو

زعمت أنها "مايكروسوفت".. "هاكر" يكشف ألاعيب شركة هندية "نصابة" بالصوت والصورة| فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد سالم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

اﻟﻤﺰﻳﺪ