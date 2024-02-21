يؤثر على الكائنات البحرية والإنسان.. تحسين شعلة يكشف أضرار التغيرات المناخية

أكد الدكتور تحسين شعلة، رئيس قسم التكنولوجيا البيولوجية والبيئية، أن مشكلة التغيرات المناخية، أن تأثيرها يستمر على فترات طويلة، مشيرا إلى أنه من بين تلك التأثيرات القطاع الزراعي والأمن الغذائي.

وقال تحسين شعلة، خلال لقاء له لبرنامج "يوم سعيد"، عبر فضائية "ألمحور"، أن أن ظاهرة النينو تؤدي لإرتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، بمقدار ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية، مما أدى لحدوث خلل في التنوع البيولوجي للبحار والمحيطات، مما سيكون له تأثير على إرتفاع درجات الحرارة.

وتابع رئيس قسم التكنولوجيا البيولوجية والبيئية، أن ارتفاع درجات الحرارة في البحار والمحيطات يؤثر على الكائنات البحرية.