حملة لرفع الإشغالات بشوارع كفر شكر بالقليوبية .. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بالقليوبية حملة لرفع الإشغالات وذلك للعمل على سيولة الحركة المرورية.



وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر قيام الأجهزة التنفيذية بحملة بالاشتراك مع شرطة المرافق لرفع الاشغالات بالطريق والشوارع والميادين ومدخل المدينة وشارع جمال عبد الناصر لتحقيق سيولة مرورية للمواطنين فى تحركاتهم وتم ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وأوضح رئيس المركز والمدينة أن حملات المرور على الاشغالات بكافة طرق وشوارع وميادين المركز والمدينة مستمرة بهدف راحة وخدمة المواطنين وتحرير المحاضر ضد المخالفين.

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