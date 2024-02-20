بأسعار رمزية.. رئيس جامعة بنها يفتتح معرض الملابس الخيرى للطلاب

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، معرض الملابس الخيرى السنوي للطلاب والذي نظمته الجامعة بالتعاون مع اينرويل نادى الجزيرة الرياضى بالمدينة الجامعية بكفر سعد.



وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن المعرض يأتي استمرارًا للأنشطة والفاعليات التي تقوم بها الجامعة لمساندة ودعم الطلاب غير القادرين وكنوع من التكافل الاجتماعي لهم ، وتخفيف الأعباء المادية عليهم وعلى أسرهم ، موجها بضرورة تكرار هذه المعارض الخيرية لتحقيق أكبر استفادة لطلاب الجامعة.



وأضاف رئيس الجامعة أن المعروضات تضمنت ما يقرب من2500 قطعة من الملابس الحريمي والرجالي والأحذية ، بأسعار رمزية ، مؤكدا أن المعرض يستمر على مدار يومين بالمدينة الجامعية بكفر سعد.