قطع المياه عن قرى مدينة بنها في القليوبية بسبب عطل مفاجئ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن حدوث كسر مفاجئ بخط طرد 500 مم، الخاص بمحطة رفع صرف صحى طحلة، مما يترتب عن ذلك قطع المياه عن قري (طحلة - كفر طحلة- دجوى) فرع بمركز بنها.



وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قد وجه، بتوفير كل المعدات اللازمة لسرعة التعامل مع العطل، فضلا عن توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرى المتأثرة بالانقطاع وللتواصل مع الخط الساخن على رقم 01200288880.



وتابعت الشركة، أن الفرق بالفعل بدأت في التعامل الفوري مع العطل، وجاري إصلاح منطقة الكسر، وسيتم العمل على سرعة الإصلاح وإعادة ضخ المياه فورا الانتهاء من أعمال الإصلاح والتأكد من صلاحية المياه للشرب.