عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه عن قرى مدينة بنها في القليوبية بسبب عطل مفاجئ

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن حدوث كسر مفاجئ بخط طرد 500 مم، الخاص بمحطة رفع صرف صحى طحلة، مما يترتب عن ذلك قطع المياه عن قري (طحلة - كفر طحلة- دجوى) فرع بمركز بنها.


وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قد وجه، بتوفير كل المعدات اللازمة لسرعة التعامل مع العطل، فضلا عن توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرى المتأثرة بالانقطاع وللتواصل مع الخط الساخن على رقم 01200288880.


وتابعت الشركة، أن الفرق بالفعل بدأت في التعامل الفوري مع العطل، وجاري إصلاح منطقة الكسر، وسيتم العمل على سرعة الإصلاح وإعادة ضخ المياه فورا الانتهاء من أعمال الإصلاح والتأكد من صلاحية المياه للشرب.

القليوبية رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب والصرف الصحى توفير سيارات مياه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال وجود الخطيب في الزمالك.. عقوبة رادعة لـ مرتضى منصور لسب رئيس الأهلي

قبل زيارة الخطيب للزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول فلوس كهربا: بخ

هيرجع الأهلي في حالة واحدة.. شوبير يعلن خبرا مثيرا عن رمضان صبحي

1000 جنيه| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

قبل زيارة الخطيب للزمالك .. ماذا قال مرتضى منصور عن حسين لبيب .. فيديو

مهاجم الزمالك معروض على الأهلي بـ 20 مليون جنيه .. تفاصيل

السيسي: 10 مليارات دولار كانت تفقدها الدولة سنويًا بسبب البنية التحتية

«هتقبض كام بالزيادة الجديدة؟».. موعد صرف معاشات مارس 2024 ومفاجأة تنتظر الملايين

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بنها يفتتح المعرض الخيري للملابس لطلاب التربية النوعية

بأسعار رمزية.. اليوم معرض خيري للملابس لطلاب نوعية بنها

السجن 3 سنوات للمتهم بحبس وتعذيب نجلته حتى الموت في القليوبية

بالأسماء.. مدير أمن القليوبية يعتمد حركة رؤساء المباحث

فرص عمل جديدة بديوان عام محافظة القليوبية.. اعرف الشروط والتفاصيل

السكر بـ 27.. صدى البلد تجري جولة داخل معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة

لدعم المواطنين وتوفير السلع الغذائية|محافظ القليوبية يفتتح معرض أهلاً رمضان بمدينة بنها

وزير التموين ومحافظ القليوبية يفتتحان معرض أهلا رمضان بشبرا الخيمة ..صور

ترشيحاتنا

خلال ساعتين.. سفينة أمريكية تتعرض لهجومين قبالة سواحل جنوب اليمن

ليلة النصف من شعبان.. اعرف فضلها وأحب الأعمال فيها

حقيقة رفض انتقال نجم زد علي لطفي لـ الأهلي

إحالة أوراق 26 متهما للمفتي أنهوا حياة شخصين وأصابوا آخر بأسيوط.. فيديو

أثناء تنظيف المنزل.. فتاة تلقي حتفها في سوهاج والسبب غير متوقع

الدفاع المدني بغزة يحذر من سقوط آلاف الضحايا حال الهجوم على رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج .. زوجة أحمد السقا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نجمات الفن يتألقن فى أولى الليالى السعودية المصرية .. صور

بشعر مجعد.. هنادي مهنا تبرز جمالها بإطلالة كلاسيكية

صوتها متغير.. إطلالات وضعت شيرين عبد الوهاب في مأزق

فيديو

طقس اليوم .. شبورة وأمطار ورياح بمناطق واستقرار في أخرى

اعرف قيمة الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات مارس 2024 | فيديو

بعد 4 سنوات خصام.. انتهاء الخلاف بين عمرو دياب وعمرو مصطفى

عهد جديد.. الخطيب داخل البيت الأبيض.. والزمالك: ممتنون للزيارة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ