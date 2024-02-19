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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتعزيز سبل التعاون .. رئيس جامعة بنها يستقبل وفد بيت العائلة المصرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي والأمين العام المساعد لبيت العائلة المصرية ، والدكتور محمد أبو زيد نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى والمنسق العام لبيت العائلة المصرية  ، والقس ارميا مكرم مساعد مقرر لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية وعضو مجلس أمناء بيت العائلة المصرية.


جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذة شيرين شوقى أمين عام الجامعة ، والأستاذ رفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية ، والأستاذ أيمن بيومي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية ،  والأستاذة رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور يوسف ورداني عضو لجنة الشباب ببيت العائلة المصرية ، والمهندسة آن ناجي عضو لجنة الشباب  ببيت العائلة المصرية.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الزيارة تأتي في إطار تفعيل البروتوكول الموقع بين الجامعة وبيت العائلة المصرية ، وذلك بهدف مزيد من التعاون المشترك لخدمة أبنائنا الطلاب ومنتسبي الجامعة والمجتمع المدني  من خلال  إقامة العديد من الندوات والقوافل والفعاليات والأنشطة المشتركة.

واستعرض رئيس جامعة بنها الدور الذى يقوم به مركز إعداد القادة واستثماره في خدمة الطلاب ومنتسبي الجامعة والمجتمع المدني من خلال الدورات التدريبية والندوات التثقيفية والتوعوية من أجل تعزيز قيم المواطنة والولاء والانتماء للوطن.


كما استعرض " الجيزاوي" أيضا القوافل المجتمعية التي تقوم بها الجامعة في خدمة القري الأكثر احتياجا لافتا أيضا إلي دور المستشفى الجامعي فى المساهمة فى تخفيف معاناة المرضى وتقديم خدمة صحية متميزة لأهالينا من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.


من جانبه قدم وفد بيت العائلة المصرية الشكر إلي الدكتور ناصر الجيزاوي علي التعاون المشترك بين الطرفين ، مؤكدين علي توثيق وتعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات والتخصصات لتحقيق الأهداف المشتركة في الفترة القادمة.

جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها المركز الثقافي القبطي المستشفى الجامعي الولاء والانتماء للوطن

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