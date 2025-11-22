تايلور : أتوقع هزيمة الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية للكونجرس 2026

أكدت عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري الأمريكي مارجوري تايلور غرين والتي أعلنت عن مغادرتها الكونجرس في 5 يناير 2026، على خلفية النزاع مع الرئيس ترامب أن الرئيس الأمريكي ترامب يحتضن من هم مستعدون لخيانته، وليس أولئك الذين ساعدوه في الفوز بالانتخابات.

وقال مارجوري تايلور غرين في تصريحات له : سياسة "أمريكا أولا" لا يجب أن تشمل الحكومات الأجنبية في ممرات السلطة

وأضافت مارجوري تايلور غرين قائلة : المجمع السياسي الصناعي الأمريكي يستخدم الأمريكيين لكن حياة السكان لا تتحسن.

وتابعت : ضرائب دافعي الضرائب الأمريكيين تذهب دائما لتمويل الحروب الأجنبية والمساعدات والمصالح الخارجية.

وزادت : المصالح العالمية تبقى أولوية لواشنطن بينما يزداد الدين الأمريكي وتنخفض القوة الشرائية للدولار

وأكملت : أتوقع هزيمة الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي عام 2026.

وختمت: هزيمة الجمهوريين المحتملة في انتخابات الكونجرس 2026 ستؤدي إلى ضرورة حماية ترامب من العزل.