الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
كيفية الإستعلام عن نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية| تفاصيل
مفتي الجمهورية: نجاح منظومة الحج يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة
النائب محمد أبو العينين يتسلم جائزة القيادة البرلمانية العالمية المتميزة| صور
بحضور رئيس الوزراء.. صورة جماعية لقادة العالم المشاركين في قمة العشرين
أغنية إيطالية عن توت عنخ أمون تشعل مواقع التواصل الاجتماعي
أبو العينين يتسلم جائزة "القيادة البرلمانية" بالمجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية
الوطنية للانتخابات: المصريون بالأردن تواجدوا قبل فتح اللجان للتصويت بساعة
أخبار العالم

تايلور : أتوقع هزيمة الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية للكونجرس 2026

تايلور
تايلور
محمود نوفل

أكدت عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهوري الأمريكي مارجوري تايلور غرين والتي أعلنت عن مغادرتها الكونجرس في 5 يناير 2026، على خلفية النزاع مع الرئيس ترامب أن الرئيس الأمريكي ترامب يحتضن من هم مستعدون لخيانته، وليس أولئك الذين ساعدوه في الفوز بالانتخابات.

وقال مارجوري تايلور غرين في تصريحات له : سياسة "أمريكا أولا" لا يجب أن تشمل الحكومات الأجنبية في ممرات السلطة

وأضافت مارجوري تايلور غرين قائلة : المجمع السياسي الصناعي الأمريكي يستخدم الأمريكيين لكن حياة السكان لا تتحسن.

وتابعت : ضرائب دافعي الضرائب الأمريكيين تذهب دائما لتمويل الحروب الأجنبية والمساعدات والمصالح الخارجية.

وزادت : المصالح العالمية تبقى أولوية لواشنطن بينما يزداد الدين الأمريكي وتنخفض القوة الشرائية للدولار

وأكملت : أتوقع هزيمة الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي عام 2026.

وختمت: هزيمة الجمهوريين المحتملة في انتخابات الكونجرس 2026 ستؤدي إلى ضرورة حماية ترامب من العزل.

