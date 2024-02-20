اليوم.. إطلاق قافلة للعيون بقرية الشموت في القليوبية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية إطلاق قافلة رمد بالوحدة الصحية بالشموت اليوم، الثلاثاء، برعاية مجلس الوزراء وجمعية “صناع الخير” للتنمية، وبتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة.

وقالت المديرية إن أعمال القافلة سوف تبدأ من اليوم من 9 صباحا حتى 4 عصرا، وسوف تتضمن القافلة تقديم خدمات الرمد بالمجان.

في سياق آخر، أعلن الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، تطعيم نحو 503 آلاف طالب بالمدارس ضد الالتهاب السحائي والتطعيم الثنائي، منذ انطلاق الحملة بالتزامن مع بدء العام الدارسي.

وأكدت الدكتورة فاطمة عبد المنعم، مدير عام الطب الوقائي، أن التطعيمات تستهدف جميع المدارس في الريف والحضر من خلال فرق طبية متخصصة داخل المدارس والحضانات، وهي آمنة تمامًا على صحة الأطفال، ولا تسبب أي مضاعفات.