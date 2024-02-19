بأسعار رمزية.. اليوم معرض خيري للملابس لطلاب نوعية بنها

أعلنت كلية التربية النوعية بجامعة بنها، عن إقامة معرض خيري للملابس لطلاب الكلية خلال الفترة من الإثنين ١٩ - ٢ - ٢٠٢٤ إلى الاربعاء ٢١ - ٢ - ٢٠٢٤.



وتقام فعاليات المعرض تحت رعاية، الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، الدكتور السيد فودة، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية ببنها، والدكتور هاني شحاتة وكيل كلية التربية النوعية لشؤون خدمة المجتمع.



ويهدف المعرض الخيري إلى تقديم الملابس والكساء بأسعار رمزية لطلاب الكلية والعاملين، ومساندة ودعم الطلاب غير القادرين، وتخفيف الأعباء المادية عليهم وعلى أسرهم.



وتتراوح الأسعار من 50 إلى 100 جنيه، وأن عائد البيع لهذه المعروضات سيتم التبرع به لدفع مصروفات الطلاب غير القادرين على السداد.