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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تجارة بنها تفتتح مؤتمر مستجدات بيئة الأعمال في ظل تكنولوجيا المعلومات

جانب من فعاليات المؤتمر
جانب من فعاليات المؤتمر

عقدت كلية التجارة جامعة بنها مؤتمرها العلمى عن " مستجدات بيئة الأعمال في ظل تكنولوجيا المعلومات والتغيرات المناخية " بمقر جامعة بنها بالعبور برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها.

وقال الدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة إن المؤتمر شارك فيه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري الأسبق ، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، و الدكتور جمال سوسه القائم بعمل رئيس جامعة بنها الأهلية، والدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية  للشئون الأكاديمية ، فى جلستين حواريتن وجلستين لتحكيم الأبحاث.

كما شهد المؤتمر حضور عدد من  نواب رؤساء الجامعات والعمداء من كليات التجارة بالجامعات المصرية، وأعضاء اللجنة العلمية الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات والعديد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وممثلي الشركات ومؤسسات الأعمال ، بالإضافة إلى مشاركة أعضاء هيئة تدريس من المملكة العربية السعودية وانجلترا وعددا كبير من المهنيين وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.

وأشار عميد كلية التجارة ببنها إلى ان المؤتمر تناول عدة محاور هى دور المحاسبة والمراجعة في ظل تكنولوجيا المعلومات والتغيرات المناخية ، وإدارة تكنولوجيا المعلومات لمواجهة التغيرات المناخية ،  والاحصاء وتكنولوجيا المعلومات والتنبؤ بالتغيرات المناخية والتكنولوجيا الرقمية والاقتصادالأخضر.

وأضاف أن المؤتمر ناقش 46 بحثا تضمنت قضايا تكنولوجيا المعلومات والتغيرات المناخية وخرج بالعديد من التوصيات من أهمها : تشجيع تحول الجامعات المصرية إلى جامعات خضراء خالية من الانبعاثات الكربونية وهو ما ينعكس ايجاباً على تحول مؤسسات الأعمال إلى الاقتصاد الأخضر  وتقديم الحوافز الضريبية للشركات والمؤسسات التي تتبني استخدام التكنولوجيا الصديقة للبيئة وهو ما ينعكس على زيادة الاستثمارات وتحقيق الاستدامة ، وتحفيز الشركات على استخدام آليات الحوكمة مناسبة لتطوير وتنفيذ استراتيجيات مناخية شاملة والافصاح بشكل واضح عن تلك المخاطر والفرص المتعلقة بالمناخ.

كما أوصى المؤتمر بتقديم نماذج اقتصادية ومحاسبية واضحة لقياس الآثار المحتملة لتغير المناخ على ممارسات الأعمال ، وتقديم نماذج إدارية لتضمين آثار تغير المناخ ضمن استراتجيات الأعمال بالإضافة إلى تطوير معايير المحاسبية والمراجعة لمواكبةالتطورات التكنولوجيا ومحاولة حل القضايا والمشكلات المتعلقة بالآثار المختلفة للتغيرات المناخية والاستدامة.

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بنها الانبعاثات الكربونية التعليم العالي والبحث العلمي التغيرات المناخ الجامعات المصرية الدكتور سامي غنيمي الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

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