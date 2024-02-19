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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة بنها يفتتح المعرض الخيري للملابس لطلاب التربية النوعية

جانب من المعرض
جانب من المعرض

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  ، معرض الملابس الخيرى للطلاب والذي نظمته كلية التربية النوعية.


جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية ، والدكتور هاني شحاتة وكيل كلية التربية النوعية لشؤون خدمة المجتمع ،  ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب .


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الهدف من إقامة المعرض الخيري هو تقديم الملابس بأسعار رمزية للطلاب والعاملين، ومساندة ودعم الطلاب غير القادرين، وتخفيف الأعباء المادية عليهم وعلى أسرهم ، مشيرا إلي أن المعرض ضم حوالى 2000 قطعة من الملابس مختلفة الأنواع.


من جانبه قال الدكتور السيد فوده أن معرض الملابس يعد صورة من صور الدعم والتكافل التي تنظمها الجامعة من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية ، مؤكدًا ان الجامعة لا تألوا جهدًا في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لخدمة المجتمع والطلاب.


وقال الدكتور محمد إبراهيم عميد الكلية أن أسعار المعروضات تبدأ من 50 إلى 100 جنيه، على أن يتم تخصيص عائد البيع لهذه المعروضات لدفع مصروفات الطلاب غير القادرين على السداد.

جامعه أعضاء هيئة التدريس والطلاب الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الطلاب غير القادرين الدكتور ناصر الجيزاوى المعرض الخيري للملابس

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