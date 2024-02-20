مصرع ربة منزل فى حادث تصادم توك توك بشبين القناطر

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لقيت ربة منزل مصرعها في حادث تصادم توك توك بشبين القناطر وتم نقل الجثة الى مستشفى شبين القناطر العام وتحويلها مستشفى بنها العام ولقيت مصرعها متاثرة باصابتها.

وتم ضبط التوك توك وقائده وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتصريح بدفن الجثة والتحفظ على السائق.



وتلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مامور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول " ح ج م " 48 سنه ربة منزل ومقيمة بمساكن شبين القناطر جثة هامدة اثر حادث توك توك وتم تحويلها الى مستشفى بنها العام الا انها لفظت أنفاسها متاثرة باصابتها.



وتوصلت التحريات أن المتوفاة صدمها توك توك اثناء سيرها بالشارع وسقطت على الأرض مصابة بنزيف في المخ وتم نقلها للمستشفى الا انها لفظت أنفاسها متاثرة باصابتها وتم ضبط السائق وتحرر المحضر اللازم وصرحت نيابة مركز شبين القناطر بدفن الجثة.