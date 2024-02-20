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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

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مصرع ربة منزل فى حادث تصادم توك توك بشبين القناطر

نقل جثة
نقل جثة

لقيت ربة منزل مصرعها في حادث تصادم توك توك بشبين القناطر وتم نقل الجثة الى مستشفى شبين القناطر العام وتحويلها مستشفى بنها العام ولقيت مصرعها متاثرة باصابتها.

 وتم ضبط التوك توك وقائده وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق فأمرت بالتصريح بدفن الجثة والتحفظ على السائق.
 

وتلقت مديرية أمن القليوبية اخطارا من مامور مركز شرطة شبين القناطر يفيد ورود إشارة من المستشفى بوصول " ح ج م " 48 سنه ربة منزل ومقيمة بمساكن شبين القناطر جثة هامدة اثر حادث توك توك وتم تحويلها الى مستشفى بنها العام الا انها لفظت أنفاسها متاثرة باصابتها.


وتوصلت التحريات أن المتوفاة صدمها توك توك اثناء سيرها بالشارع وسقطت على الأرض مصابة بنزيف في المخ وتم نقلها للمستشفى الا انها لفظت أنفاسها متاثرة باصابتها وتم ضبط السائق وتحرر المحضر اللازم وصرحت نيابة مركز شبين القناطر بدفن الجثة.

تصادم أمن القليوبية تصادم توك توك حادث تصادم شبين القناطر

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