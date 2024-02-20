عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد القافلة الطبية المجانية للرمد بقرية الشموت

جانب من القافلة
جانب من القافلة

قام  اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتفقد القافلة الطبية المجانية للرمد بقرية الشموت التابعة لمركز بنها، بحضور ممثلين من اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجمعية صناع الخير  والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وذلك لتوقيع الكشف المجاني وتقديم العلاج بالمجان للأهالي. 


وتقدم القافلة الخدمات الآتية بالمجان : قياس الإبصار وعمل النظارات والكشف على البالغين الأطفال والتأهيل البصري وعلاج أمراض الشبكية وتحديد رؤية وانكسار العين وفحص قاع العين وفحص المجال البصري وتشخيص المياه البيضاء والزرقاء وقصر وطول النظر، بالإضافة إلى تشخيص اضطرابات الشبكية والقرنية والتهابات العين، وقد تم الكشف حتى الآن عن مايقرب من ٢٥٠ حالة.


وقام الهجان بتفقد القافلة وتأكد من توافر كل أنواع الأدوية بالصيدلية والتقارير الطبية، موضحا أن تلك القافلة تأتي ضمن سلسلة القوافل الطبية المجانية وذلك لتقديم الخدمة والرعاية الطبية اللازمة للقرى والعزب المحرومة من الخدمات الصحية، وقد تم التنسيق على إقامة تلك القافلة يوم الثلاثاء المقبل بقرية الحصافة التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر . 


وأكد محافظ القليوبية أن الدولة المصرية تعمل على توفير الخدمات للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً خاصة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير الحياة الكريمة لهم، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في التعاون البناء والمثمر مع مختلف المؤسسات بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة .


وشدد المحافظ على تكثيف القوافل الطبية العلاجية المجانية للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا أن هذه الخدمة من حق المواطن على الدولة أن تتم بشكل منتظم .

القليوبية التقارير الطبية الخدمات الصحية الخدمات للمواطنين الرعاية الطبية الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار رسمي.. تبكير صرف مرتبات ومعاشات مارس 2024 قبل رمضان بالزيادة الجديدة

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

بالشورت.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة بروفة حفل ليالٍ سعودية مصرية

زيزو قالي إنت لسة بتعض.. ماذا حدث بين لاعبي الزمالك والاسماعيلي؟

بعد إصابة حسام حسن| معلومات لا تعرفها عن مرضه

نجم الأهلي يثير غصب جماهير الزمالك بسبب عبد الله السعيد

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2024

موضوعات متعلقة

قطع المياه بسبب كسر بالخط الرئيسي في قرى قليوب

برواتب 4000 جنيه.. توفير 110 فرص عمل للشباب بالقليوبية

محافظ القليوبية يتفقد منظومة النظافة بالخصوص وشبرا الخيمة.. صور

بأسعار رمزية.. رئيس جامعة بنها يفتتح معرض الملابس الخيرى للطلاب

محافظ القليوبية يدشن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي لطلاب الأول الإعدادي

اليوم.. إطلاق قافلة للعيون بقرية الشموت في القليوبية

تجارة بنها تفتتح مؤتمر مستجدات بيئة الأعمال في ظل تكنولوجيا المعلومات

لتعزيز سبل التعاون .. رئيس جامعة بنها يستقبل وفد بيت العائلة المصرية

ترشيحاتنا

وزير الإعلام الكويتي يؤكد دعم بلاده للقضية الفلسطينية على كافة الأصعدة

حكم عاجل في اتهام مصطفى كامل بسب وقذف سكرتير نقابة الموسيقيين السابق

لماذا ينزل الله إلى السماء في ليلة النصف من شعبان؟

وزير البترول: مصر تحتاج لدعم عالمي أكبر في ملف الطاقة وخفض الإنبعاثات

وزير التنمية الكندي: مصر تبذل مجهودات كبيرة لإيصال المساعدات إلى غزة

وزير الدفاع يشهد حفل إنتهاء فترة الإعداد العسكرى لطلبة الكليات العسكرية ويؤكد على دعم مصر الكامل للقضية الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للسرقة.. صور تكشف عن مجوهرات ميرهان حسين

خطف طفل في أسيوط| نصائح لتوعية الصغار وحمايتهم

نشرة المرأة والصحة| شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بالشورت.. معلومات لا تعرفها عن مرض حسام حسن.. أضرار مكعبات الدجاج

بعد إصابة حسام حسن| معلومات لا تعرفها عن مرضه

فيديو

في الغابة.. مذيعة يمر بجانبها "أسد" أثناء بث مباشر ليلًا| ماذا فعلت؟

بسبب أولاده.. بكاء محمود عامر على الهواء بعد زواجه

زعمت أنها "مايكروسوفت".. "هاكر" يكشف ألاعيب شركة هندية "نصابة" بالصوت والصورة| فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ