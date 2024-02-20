محافظ القليوبية يتفقد القافلة الطبية المجانية للرمد بقرية الشموت

قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتفقد القافلة الطبية المجانية للرمد بقرية الشموت التابعة لمركز بنها، بحضور ممثلين من اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجمعية صناع الخير والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية وذلك لتوقيع الكشف المجاني وتقديم العلاج بالمجان للأهالي.



وتقدم القافلة الخدمات الآتية بالمجان : قياس الإبصار وعمل النظارات والكشف على البالغين الأطفال والتأهيل البصري وعلاج أمراض الشبكية وتحديد رؤية وانكسار العين وفحص قاع العين وفحص المجال البصري وتشخيص المياه البيضاء والزرقاء وقصر وطول النظر، بالإضافة إلى تشخيص اضطرابات الشبكية والقرنية والتهابات العين، وقد تم الكشف حتى الآن عن مايقرب من ٢٥٠ حالة.



وقام الهجان بتفقد القافلة وتأكد من توافر كل أنواع الأدوية بالصيدلية والتقارير الطبية، موضحا أن تلك القافلة تأتي ضمن سلسلة القوافل الطبية المجانية وذلك لتقديم الخدمة والرعاية الطبية اللازمة للقرى والعزب المحرومة من الخدمات الصحية، وقد تم التنسيق على إقامة تلك القافلة يوم الثلاثاء المقبل بقرية الحصافة التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر .



وأكد محافظ القليوبية أن الدولة المصرية تعمل على توفير الخدمات للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً خاصة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوفير الحياة الكريمة لهم، مؤكداً أن المحافظة لا تدخر جهداً في التعاون البناء والمثمر مع مختلف المؤسسات بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة .



وشدد المحافظ على تكثيف القوافل الطبية العلاجية المجانية للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية، موضحا أن هذه الخدمة من حق المواطن على الدولة أن تتم بشكل منتظم .