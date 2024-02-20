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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطع المياه بسبب كسر بالخط الرئيسي في قرى قليوب

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن قرية ميت حلفا وقرية الإصلاح، مركز قليوب، وذلك لحدوث كسر مفاجئ بخط طرد 600 مم المغذي لتلك القرى.


ووجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بتوفير كافة المعدات والمهمات اللازمة لسرعة التعامل مع العطل، فضلا عن توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالقرى المتأثرة من الانقطاع وللتواصل مع الخط الساخن على رقم 01200288880. 


وتابعت الشركة، أن الفرق بالفعل بدأت في التعامل الفوري مع العطل، وجاري إصلاح منطقة الكسر، وسيتم العمل على سرعة الإصلاح وإعادة ضخ المياه فورا الانتهاء من أعمال الإصلاح والتأكد من صلاحية المياه للشرب.

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