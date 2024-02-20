محافظ القليوبية يتفقد منظومة النظافة بالخصوص وشبرا الخيمة.. صور

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال النظافة خلال جولة ميدانية قام بها اليوم بمدينتي الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة بعد تسلم شركة نهضة مصر أعمال النظافة بتلك المدن.



وتابع المحافظ منظومة العمل موجها بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات علي مدار اليوم وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل وتوفير ادوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصا على سلامتهم ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى والاهتمام بتشجير الشوارع والتنسيق مع المرور للعمل علي السيولة المرورية للسيارات ومنع الاشغالات علي الارصفه الجانبية.



وشملت جولة اليوم المرور بمدينة الخصوص بمحور الخصوص الجديد ثم محور طريق شركات البترول مرورا بكوبري مسطرد و طريق ترعة الاسماعيلية و الشارع الجديد ومحور الفريق العصار ، كما شملت الجولة أيضا المرور بشارع 135 ثم شارع 15 مايو وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة

وخلال جولة اليوم تفقد المحافظ المقلب الوسيط بمدينة الخصوص والحملة الميكانيكية موجها باستمرار رفع أي تراكمات للقمامة بالمحطة، والاهتمام بصيانة المعدات الموجودة بالمحطة وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بشوارع المدينة.



كما توجه محافظ القليوبية سيراً على الأقدام لشارع 15 مايو لمتابعة حالة المرور والنظافة والإشغالات حيث تفقد المحافظ الحديقة الموجودة بالجزيرة الوسطي بالشارع ووجه برفع اي تراكمات بها واستغلالها في اقامة مشاتل لأشجار الزينة وفي مشروعات عربات طعام متنقله للشباب مشدداً على ضرورة رفع القمامة أولاً بأول والإلتزام بالمواعيد المحددة لذلك، للإرتقاء بالمنظومة وللحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.



وشددَّ "الهجان" خلال جولته على ضرورة التأكُد من جاهزية جميع المُعدات التابعة لكل مدينة وحي ومراجعة أعمال الصيانة بشكل دوري للمعدات المُعطلة والجاري إصلاحها، وذلك للإستعداد والجاهزية القصوى لمجابهة أي أزمات قد تحدُث، مع ضرورة رفع تجمعات القمامة من نقاط التجميع من خلال تقليص المدة التي تتم فيها عملية الرفع، حفاظاً على الحالة العامة للنظافة والبيئة، علاوة على رفع الأتربة علي جانبي الطريق بسيارة المكنسة المتواجدة بكل مدينة وحي بشكل مستمر لعدم تراكمها، موجهاً بعمل ورديات مستمرة على مدار اليوم لتحقيق نقلة نوعية في مستوى النظافة ومُضاعفة صناديق القمامة والمرور لتفريغها أولاً بأول بشكل منتظم للحفاظ على صحة المواطنين.



جدير بالذكر أن المحافظة تسعى جاهدة لحل مشكلة القمامة بمدن المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين حيث تم الانتهاء من التعاقد مع شركة نهضه مصر للخدمات البيئية الحديثة احدى شركات المقاولون العرب وتعد أحد الشركات الكبري العامله في مجال المخلفات الصلبة وذلك لجمع ونقل مخلفات مدينة الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة.

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