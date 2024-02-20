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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برواتب 4000 جنيه.. توفير 110 فرص عمل للشباب بالقليوبية

فرص العمل
فرص العمل

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية توفير 110 فرص للراغبين فى العمل بالقطاع الخاص، فى 7 شركات، ضمن النشرة القومية للتوظيف لوزارة العمل، وذلك فى إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات التى تستقبل طلبات راغبى العمل وترشحهم على هذه الوظائف المُعلن عنها.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن الوظائف المتاحة بها نسبة لذوى الهمم ضمن نسبة الـ5% من بين إجمالي عمالها من تلك الفئة برواتب مجزية مشيرا إلى أن الرواتب تبدأ من 3500 جنيه وتصل إلى 4000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك للتقديم عليها خلال شهر فبراير الجاري، عن طريق الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة، أو مديريات العمل بالمحافظات، أوأرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان، وعلى الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت". 


وتابع محافظ القليوبية أن مديرية العمل أعلنت توفير وظائف جديدة بالقليوبية بإجمالي 110 وظائف جديدة في 7 شركات، موضحا أنه على من يرغب في شغل الوظائف المتاحة من خلال النشرة القومية للتشغيل عليه التوجه إلى وزارة العمل العنوان: 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، والمديريات التابعة للوزارة - مكاتب العمل التابعة للمديريات، ومقر مديرية العمل ببنها مجمع المصالح بديوان المحافظة بنها كورنيش النيل ببنها ومكاتب العمل التابعة للمديرية، أو الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة. 


وأشار إلى أن الوظائف تأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة لرعاية وتدريب وتشغيل الشباب، في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، حيث تستقبل مديرية العمل بالمحافظة طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.

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القليوبية محافظ القليوبية مديرية العمل رواتب مجزية تشغيل الشباب

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