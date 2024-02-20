تأجيل محاكمة المتهمين بترويع 3 أشخاص وقت.ل أحدهم بالقليوبية لجلسة إبريل القادم

قررت جنايات محكمة بنها بالقليوبية الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، تأجيل محاكمة 4 أشقاء و3 آخرين لإتهامهم بإستعراض القوة والعنف ضد 3 أشخاص وترويعهم وقتل أحدهم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لجلسه الدور الرابع من شهر إبريل للمداولة وسماع الشهود.



وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم ٢١٢٦ السنة ۲۰۲۱ جنايات شبين القناطر، والمقيدة برقم ٣٥٦٥ لسنة ٢٠٢١ كلي شمال بنها، بإتهام كلا من: "أحمد س م" مقيم بعرب جهينة - مركز شبين القناطر، و "محمد س م" عاطل ٥٤ سنة ومقيم بعرب جهينة مركز شبين القناطر، و "محمود س م" ٢٦ سنة - سائق - ومقيم بعرب جهينة مركز شبين القناطر، و "إسلام س م" ١٩ سنة سائق - ومقيم بعرب جهينة مركز شبين القناطر، و "مصطفى م ح" ٢٩ سنة سائق ومقيم بناحية عرب جهينة - مركز شبين القناطر بمحافظة القليوببة، و "سليم م إ" قاموالمتهمين من الأول حتى الرابع استعرضوا القوة والعنف وأستخدموه ضد المجني عليهم " إمام عادل حسن حمد المخ" ، و "حسام حسنى حسن إبراهيم" ، و "مصطفى محمد حسن" وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم وكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليهم وتكدير أمنهمةوسكينتهم وقد وقعت بناء على إرتكاب تلك الجريمة عدة جرائم.



وتابع أمر الإحالة أنهم قتلوا المجني عليه "إمام عادل حسن حمد المخ" عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النيه وعقدوا العزم على ذلك وأعدوا لذلك الفرض اسلحة نارية " آلية ، بنادق خرطوش " حوزتهم وتوجهوا صوب المكان الذي أيقنوا سلفاً تواجده به وما أن ظفروا به حتى قام المتهمين الأول والثاني والثالث بالتعدي على المجني عليه سالف الذكر بأن أطلقوا صويه وابلاً من الأعيرة النارية من الاسلحة النارية إحرازهم فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته قاصدين من ذلك إزهاق روحه وكان ذلك حال تواجد المتهم الرابع على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهمين في ارتكاب الواقعة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.