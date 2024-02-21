معاريف: إدارة بايدن تناقش كيفية استبدال نتنياهو وشركائه دون الإضرار بالتعاون مع إسرائيل

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، في تقرير لها، صباح اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تناقش كيفية استبدال نتنياهو وشركائه دون الإضرار بالتعاون العسكري مع إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن إدارة بايدن قد تفقد صبرها الامبراطوري مع اقتراب الحملة الانتخابية هناك أكثر فأكثر بسبب الركود السياسي داخل إسرائيل الذي يمنع التقدم في التهدئة على جميع الجبهات.

ووفقا للصحيفة، تغرق الإدارة الأمريكية في خطط للاعتراف بفلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، وإعادة إنشاء مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن (التي أغلقت في عهد ترامب) وتجميد البناء في المستوطنات.

وأشارت الصحيفة إلى أن أي تسوية سياسية ستكون على أساس حدود 1967.