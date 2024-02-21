عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2024.. اللقاء الأول بين هشام ماجد وأسماء جلال

هشام ماجد وأسماء
هشام ماجد وأسماء جلال

يتعاون الفنان هشام ماجد مع الفنانة أسماء جلال لأول مرة في بطولة مسلسل "أشغال شقة"، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2024.

 المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج خالد دياب، ويعد التجربة الكوميدية الأولى للفنانة أسماء جلال.

ويواصل فريق العمل استكمال التصوير، بالتزامن مع اقتراب الموسم الرمضاني، وكانت أسماء جلال قد شاركت متابعيها بمقطع فيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام من كواليس "أشغال شقة"، حيث ظهرت برفقة الفنان هشام ماجد، وهما يؤديان بعض الحركات الطريفة.

جالسة على كرسى.. مادونا تتعرض لموقف صعب وتسقط فوق المسرح

بعد اتهامه بالسرقة.. رسالة طارق العريان إلى حسام حبيب بسبب أغنية كدابة

مسلسل  أشغال شقة 

تدور أحداث المسلسل حول قصة طبيب شرعي، يتزوج من إحدى المذيعات، ولكنه لا يجيد التعامل مع النساء، الأمر الذي يضعه في العديد من الأزمات خاصًة مع أصدقاء زوجته، وتتوالى وتتنوع القصص الداخلية في إطار الحلقات الثلاثين.

مسلسل أشغال شقة، يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم، منهم هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، شيرين، و عادل المطيري، وهو من تأليف شيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

وطرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائى لمسلسل أشغال شقة للفنان هشام ماجد، والمقرر عرضه فى موسم رمضان 2024.

الفنان هشام ماجد الفنانة أسماء جلال هشام ماجد خالد دياب سلوى محمد علي مسلسلات رمضان 2024 مسلسل أشغال شقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

700 جنيه| تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد وصوله 65 جنيهًا|الحكومة تعلن مفاجأة بشأن السكر: 55 مليون كيلو تحل الأزمة

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

بابا بطنه بتوجعه.. مجدي عبد الغني يفتح النار على «كهربا» لهذا السبب

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

بيتكلم مع 8 أندية.. إبراهيم عبد الجواد يفجر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي

أخيرا.. تراجع سعر الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض بالأسواق

موضوعات متعلقة

كزبرة يغير اسمه لهذا السبب.. اعرف التفاصيل

المتحدة للخدمات الإعلامية تستثمر في صندوق دعم السينما بالشراكة مع هيئة الترفيه السعودية

بعد اتهامه بالسرقة.. رسالة طارق العريان إلى حسام حبيب بسبب أغنية كدابة

ألبرت شفيق: فتحنا أسواقا جديدة للدراما المصرية في شرق آسيا

إيرادات الأفلام.. نور النبوي ينتصر على محمد إمام.. والعوضي نمبر 4

جالسة على كرسى.. مادونا تتعرض لموقف صعب وتسقط فوق المسرح

وفاة الفنانة السورية ثناء دبسي عن عمر يناهز 83 عاما

نادر عدلي: قناة الوثائقية ولدت قوية

ترشيحاتنا

الأرصاد: فرص أمطار خفيفة في الصحراء الغربي وأقصى غرب البلاد

جوميز يعقد جلسة مع سيف الدين الجزيري استعدادًا للكونفدرالية

بعد إصابتها بأمراض خطيرة.. سودانية تقفز من شرفة منزلها في عين شمس

الداخلية تكشف تفاصيل غسل تاجري سلاح لـ 31 مليون جنيه

ممثلة مصر بالعدل الدولية: حرمان الشعب الفلسطيني من أرضه جريمة حرب

إسرائيل: ننتظر رد حماس لإرسال وفدنا إلى القاهرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبعة وتاتو .. صور أثارت الجدل لـ أمير عيد على السوشيال ميديا

تقديرًا لجهودهم.. رئيس الأركان يكرم نخبة من أبناء القوات المسلحة

لأول مرة.. صور توثق مقبرة للحيتان تحت الماء| شاهد كيف تبدو!

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

فيديو

الحيوان بتاعنا فين.. عمرو دياب يوجه شتيمة لسائقه ويغضب محبيه

بعد شحنه بشاحن «مش أصلي».. هذا ما حدث لـ آيفون 15 برو ماكس «فيديوجراف»

جالسة على كرسى.. مادونا تتعرض لموقف صعب وتسقط فوق المسرح

مسلسلات رمضان 2024.. زينة بالحجاب وتجمعها قصة حب مع السقا.. وبرومو "العتاولة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ