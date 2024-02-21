مسلسلات رمضان 2024.. اللقاء الأول بين هشام ماجد وأسماء جلال

يتعاون الفنان هشام ماجد مع الفنانة أسماء جلال لأول مرة في بطولة مسلسل "أشغال شقة"، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2024.

المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، وهو من تأليف شيرين وخالد دياب، وإخراج خالد دياب، ويعد التجربة الكوميدية الأولى للفنانة أسماء جلال.

ويواصل فريق العمل استكمال التصوير، بالتزامن مع اقتراب الموسم الرمضاني، وكانت أسماء جلال قد شاركت متابعيها بمقطع فيديو عبر حسابها بموقع إنستجرام من كواليس "أشغال شقة"، حيث ظهرت برفقة الفنان هشام ماجد، وهما يؤديان بعض الحركات الطريفة.

مسلسل أشغال شقة

تدور أحداث المسلسل حول قصة طبيب شرعي، يتزوج من إحدى المذيعات، ولكنه لا يجيد التعامل مع النساء، الأمر الذي يضعه في العديد من الأزمات خاصًة مع أصدقاء زوجته، وتتوالى وتتنوع القصص الداخلية في إطار الحلقات الثلاثين.

مسلسل أشغال شقة، يقوم ببطولته مجموعة كبيرة من النجوم، منهم هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، شيرين، و عادل المطيري، وهو من تأليف شيرين دياب، وإخراج خالد دياب.

وطرحت الشركة المنتجة البوستر الدعائى لمسلسل أشغال شقة للفنان هشام ماجد، والمقرر عرضه فى موسم رمضان 2024.