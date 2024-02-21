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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد اتهامه بالسرقة.. رسالة طارق العريان إلى حسام حبيب بسبب أغنية كدابة

حسام حبيب
حسام حبيب

نشر المخرج طارق العريان تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يشيد فيه بأغنية حسام حبيب الأخيرة "كدابة".

وقال طارق العريان : مبروك جامدة أوى.

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حسام حبيب

حالة من الجدل الواسع أثارها الفنان  حسام حبيب بعد طرح أغنية "كدابة"، حيث اتهمه البعض بسرقة الأغنية، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل ودفع الشاعر إسلام رفعت للخروج عن صمته والرد على  الاتهام بالسرقة.

وقام الموزع محمد شفيق، باتهام حسام حبيب وصناع أغنيته "كدابة" باقتباس مذهب الأغنية من أخرى أنتجها لمحمود عز منذ شهر تقريبا، وحملت اسم "بياعة".

ورد الشاعر إسلام رفعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” قائلا: “أنا مكنتش هرد .. بس مضطر أرد لأن اللي بيحصل دة قلة ادب وتطاول، ولسه جايلي تليفون دلوقتي من صديق ليا بيقول إن في حد كاتب بوست إني واخد لحن أغنية  حسام حبيب من أغنية لمغني أنا أعرفه معرفة شخصية واشتغلت معاه بالفعل وعلاقتي بيه إنه مغني ولانا ملحن وموزع، يعني واضح مين اللي بيسمع من التاني”.

وأضاف: “أولا مستحيل مستحيل مستحيل أنا اللي بقول إنه يكون توارد أفكار أو خواطر أو نغمات وانا مسروق بالمللي و بالهارموني حتي هو برافو عليه محاولة حلوة منه إنه ينط على بروباجندا  حسام حبيب ويحاول نجيب سيرتة ويمكن تصيب معاه.. بس أنا هخليها تصيب معاه إنه يتشهر بأنه غير أمين ومعندوش ضمير نهائي”.

وتابع: "كل الناس عارفيني كويس وعارفين شخصيتي إني عمري ما أعمل حاجه "بالخسة دي" أو بالسذاجة دي!! إني آخد حاجة إبداعية في أكتر حاجة بحبها و هي الموسيقى من حد أو أقتبس جملة من هنا أو من هنا، والحمد لله أعمالي كلها بتتكلم عني".

وأوضح إسلام رفعت: “الأغنية دي الشاعر عمرو المصري بعتلي كلامها من شهر مايو 2023 اللي فات تقريبا، وأنا لحنت الكلام وعملت شكل ليها وبعتناها لأكتر من مطرب من ضمنهم حسام، وبالفعل كانت من نصيبه والأغنية جاهزة من فترة كبيرة جدا ولكن حسام اللي كان بيأخر”.

واستطرد: “زمرفق في البوست فيديو أنا مصوره بإيدي من الكمبيوتر بتاعي متوثق فيه تاريخ الأغنية وصوتي في الديمو.. الموزع شفيق كاتب إن أغنيتهم نازلة يوم 18/1  و حسام حبيب منزل خبر أغنية #كدابة من يوم 8/1 تقريبا فاللي هو ازاي يعني!!! وأي حد يقدر يعمل سيرش على جوجل ويتأكد من صحة كلامي”.

وفال إسلام رفعت: “آخر حاجة عايز أقولها إني معايا كل ما يثبت إن اللحن بتاعي من مستندات، وإني هتخذ كل الإجراءات القانونية مع أي حد جاب سيرتي أو اتكلم عليا بشكل مسيء وحاول ينط وعايز يتشهر”.

واتهم البعض  حسام حبيب بعد طرحه أغنية "كدابة" بأنها موجهة إلى الفنانة  شيرين عبد الوهاب، وهو الأمر الذى أثار جدلا بسبب انفصالهما سويا والعودة مرة أخرى. 

أغنية كدابة الفنان حسام حبيب المخرج طارق العريان حسام حبيب طارق العريان

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