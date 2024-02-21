إيرادات الأفلام.. نور النبوي ينتصر على محمد إمام.. والعوضي نمبر 4

شهدت دور العرض السينمائي، منافسة شرسة فى موسم نصف العام، خاصة بين فيلمى الإسكندراني و"أبو نسب"، كما تعرض أفلام “الحريفة، وعصابة عظيمة، ورحلة 404، وعادل مش عادل وليلة العيد ودرويلة والتجربة المكسيكية”.

وكشف محمود الدفراوى، الموزع السينمائى، عن إجمالى الإيرادات التي حققتها الأفلام أمس، الثلاثاء، حيث بلغت قيمتها 1.082.798 جنيه.

فيلم الحريفة

تصدر فيلم "الحريفة"، الإيرادات بـ 420.875 جنيه ليحقق إجمالى إيرادات 63.481.833 جنيه.

ويقوم ببطولته نور النبوى وميدو وكزبرة، وتدور قصة فيلم "الحريفة" حول "ماجد" لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

رحلة 404

فيلم “رحلة 404”، جاء فى المركز الثاني بعدما حقق إيرادات وصلت الى 275.447 جنيه ليحقق إجمالى إيرادات 21.103.307 جنيه

والفيلم من بطولة منى زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، وخالد الصاوي، ومحمد علاء، مع حسن العدل، وسما إبراهيم، وشادي ألفونس، ورنا رئيس، وجيهان الشماشرجي، وعارفة عبد الرسول.

الرحلة 404 من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.

فيلم “أبو نسب”

بينما حقق فيلم “أبو نسب” من بطولة محمد عادل إمام إيرادات بلغت قيمتها 119.986 جنيه ليحقق الفيلم إجمالى إيرادات بلغت قيمتها 50.260.824 جنيه.

"أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

فيلم “الإسكندراني”

حقق أمس فيلم "الإسكندراني" إيرادات بلغت قيمتها 94.721 جنيه وحقق إجمالى إيرادات بلغت قيمتها 26.905.280 جنيه.

والفيلم يقوم ببطولته كل من الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، انتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

“أنف وثلاث عيون”

حقق فيلم “أنف وثلاث عيون” إيرادات ليلة أمس وصلت إلى 46.432 جنيه ليحقق إجمالى إيرادات بلغت قيمتها 2.166.837 جنيه.

العمل من بطولة كل من ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل التي تظهر كضيفة شرف الفيلم في ظهور خاص، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى.

الفيلم للمخرج أمير رمسيس، ورؤية درامية وسيناريو وحوار وائل حمدي عن رواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس.

“وقت إضافى”

بينما حقق فيلم “وقت إضافى” إيرادات بلغت قيمتها 33.834 جنيه وحقق إيرادات اجمالية بلغت قيمتها 421.302 جنيه.

والفيلم بطولة خالد الصاوى ويدور حول ثلاثة رجال محتالين يحلمون بتحقيق ثروة كبيرة بوقت قصير، فيجتمعون بإحدى المصحات العلاجية لتنفيذ مهمة اختطاف أحد الأشخاص على أمل جني أكبر قدر من المال من وراء الأمر.

“التجربة المكسيكية”

أما فيلم “التجربة المكسيكية”، فحقق إيرادات وصلت إلى 30.980 جنيه وحقق إجمالى إيرادات بلغت قيمتها 1.839.317 جنيه.

والعمل من بطولة أحمد فتحي، محمد حافظ، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، ندى موسى، ليلى عز العرب، وتأليف محمود حمدان ومحمود محرز، وإخراج شادي علي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء يسافرون في بعثة للمكسيك ثم تبدأ المغامرات في إطار من المواقف الكوميدية، وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدي.

فيلم “السيستم”

بينما حقق فيلم "السيستم' إيرادات بلغت قيمتها 25.859 جنيه ليحقق الفيلم إيرادات إجمالي بلغت قيمتها 906.346 جنيه.

والفيلم بطولة أحمد الفيشاوى وطارق لطفى ونسرين طافش وبسنت شوقى وأبو.

فيلم “درويلة”

أما فيلم “درويلة”، فحقق إيرادات أمس بلغت قيمتها 23.341 جنيه وحقق إجمالى إيرادات بلغت قيمتها 712.508

والفيلم يقوم ببطولته عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى.

فيلم “عصابة عظيمة”

أما فيلم "عصابة عظيمة"، فحقق إيرادات بلغت قيمتها 6424 جنيه ليحقق إجمالى إيرادات بلغت قيمتها 4.099.906 جنيه.

ويشارك في فيلم "عصابة عظيمة" إلى جانب إسعاد يونس: كريم عفيفي، رنا رئيس، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، فرح الزاهد، عنبة، والعمل من تأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان وإنتاج إسعاد يونس.

فيلم “شماريخ”

وحقق فيلم "شماريخ" إيرادات تصل إلى 3709 جنيها ليحقق إجمالى إيرادات بلغت قيمتها 27.701.798 جنيه.

وتدور أحداث فيلم “شماريخ”، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوط التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوط المتفجرة.

ويضم الفيلم عددا كبيرا من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت، آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعددا كبيرا من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

“عادل مش عادل”

أما فيلم "عادل مش عادل"، فحقق 1190 جنيها ليحقق اجمالى إيرادات 837.241 جنيه

ويؤدي بطولته أحمد الفيشاوى، وشيرى عادل، محمود البزاوي، ودينا، وأوتاكا، وبدرية طلبة، وأحمد بجة، ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال، صاحبة أغنية “مخاصماك”.