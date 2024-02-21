البعثة الأممية لحقوق الإنسان: الاحتلال الإسرائيلي ينفذ إبادة جماعية بحق الفلسطينيين

أكد الدكتور هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، لا سيما الأطفال في غزة، وأن أحداث 7 أكتوبر نتيجة العدوان الإسرائيلي على مدار السنوات الماضية، وإلحاق الأذى الأكبر بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومحو الهوية الفلسطينية.

وقال «أبو سعيد»، في تصريحات خاصة لقناة “القاهرة الإخبارية”، إن الولايات المتحدة حليف داعم للعدوان الإسرائيلي، وتستخدم الفيتو لإفشال إنهاء الاحتلال، وقرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لإسرائيل.

وأضاف أن تل أبيب لا تحترم القوانين الدولية، وتعد الأكثر عنفا من خلال حربها في قطاع غزة.