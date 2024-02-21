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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لمدة 10 أيام.. بدء تلقى التماسات طلاب الفرقة الأولى بحقوق القاهرة إلكترونيا

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة، عن فتح باب التظلمات على نتائج امتحانات التيرم الأول لطلاب الفرقة الأولى قسم عربي ابتداء من اليوم ولمدة عشرة ايام.

و أوضحت كلية الحقوق، انه يمكن تقديم طلب الالتماس بشكل الكتروني عن طريق اتباع الخطوات الاتية:

1. الدخول على موقع خدمة التحصيل الإلكتروني لخدمات كلية الحقوق
https://www.ckes.cu.edu.eg/law.aspx
2. الضغط على (شئون الطلاب).
3. اختيار خدمة (مراجعة نتيجة امتحان مقرر - اعادة رصد (بكالوريوس)).
4. ملء جميع الحقول المطلوبة منك بطريقة صحيحة.
5. سوف يظهر لك كود الدفع فورى وسوف يصلك رسالة على موبيلك بذلك.
6. التوجه لأقرب منفذ فورى وتسديد الرسوم واستلام ايصال الدفع.
7. قم بالدخول على رابط طلب تقديم التماس إعادة رصد المادة لطلاب الفرقة الأولى عربي فقط
https://forms.gle/DTuinfiY7YLm7jRS8
8. قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح وكتابة اسماء المواد في اماكنها المخصصة ورفع صورة البطاقة وايصال تسديد رسوم اعادة الرصد.
9. اذا كانت نتيجتك محجوبة لا داعي للذهاب للكلية فقط عليك بتسجيل طلب على الرابط الاتي :- https://forms.gle/aWCMVF8BNvBfo8sb9 وسوف يتم اظهار نتيجتك خلال 48 ساعة.

كلية الحقوق جامعة القاهرة جامعة القاهرة الإلتماس جميع البيانات الدفع فورى

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