الدولية لدعم فلسطين: المرافعة المصرية أمام العدل الدولية مكتملة وناقشت كل أبعاد القضية

أكد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أن جلسات محكمة العدل الدولية تأتي في توقيت حساس يواجه فيه الفلسطينيون جـرائم إبادة جماعية، من الإحتلال الإسرائيلي.

وقال صلاح عبد العاطي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “القاهرة الإخبارية”، أن المرافعة المصرية أمام العدل الدولية مكتملة وناقشت كل أبعاد وملفات القضية الفلسطينية، مؤكدا أن قرارات محكمة العدل الدولية قد تفضي إلى تحالف دولي لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

حماية المدنيين

وتابع رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني وباتت خطرا على العالم، مؤكدا أن مجلس الأمن الدولي فشل في حماية المدنيين بقطاع غزة.