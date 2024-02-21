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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء 

صدى البلد

تبايت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات  اليوم الأربعاء، وسط تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.087 تريليون جنيه. 

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 29292 نقطة.

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أداء إيجابي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم 

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أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 36064 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 12473 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 7744 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 10721 نقطة.

البورصة مؤشرات البورصة رأس المال السوقي مؤشر الشركات الصغيرة

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