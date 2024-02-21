أحمد جمال سعيد لـ«صدى البلد»: أجسد دورا مهما ومختلفا في صيد العقارب

كشف الفنان أحمد جمال سعيد لـ"صدى البلد" أن مسلسل “صيد العقارب” من المسلسلات المهمة والكبيرة في الموسم الرمضاني لعام 2024.

وقال إنه يجسد دورا مهما جدا به انتقالات درامية ومختلف عما قدمه سابقا.

وأضاف أن الذي حمسه هو فريق العمل، لافتا إلى أنه سعيد جدا بالعمل مع النجمة غادة عبد الرازق وأنها المشاركة الثانية بعد العديد من السنوات، مؤكدا أنه يحبها.

أما عن مسلسل “كامل العدد” الجزء الثاني، فقال أحمد جمال سعيد: “سعيد برجوعي لعائلتي بحبهم جدا”.

وتدور الأحداث حول شخصية “ليلى” وتجسد دورها غادة عبد الرازق، وهي امرأة ناجحة في مجال الأعمال التجارية، تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال.

مسلسل “صيد العقارب” من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة غادة عبد الرازق رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطي، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مي القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فني مصطفى الغزولي، برديوسر محمد سليمان.

مسلسل كامل العدد +1 من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، آية سماحة، وأحمد كمال، أحمد جمال سعيد، ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر ، والفنان الراحل مصطفى درويش وإخراج خالد الحلفاوي.

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