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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يشارك في قوافل التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي لعمال الغزل والنسيج

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شارك الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عمال شركة مصر للغزل والنسيج وأسرهم عددا من فعاليات بناء الإنسان وتمكينه اقتصاديا التي تم تنفيذها بشركة مصر للغزل والنسيج في إطار الاستمرار في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية دعم ورعاية قطاع العاملين بالشركات والمصانع وتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم في ظل اهتمام الدولة بصناعة الغزل والنسيج، وإيمانا من المحافظة بالدور الكبير لعمالها في تحريك وإدارة منظومة الصناعة بالمحافظة.

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بدأ المحافظ جولته بتفقد القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بالغربية مؤكدا على استمرارها للاطمئنان على صحة جميع العاملين بالشركة وأسرهم وضمت القافلة العديد من التخصصات منها "الأطفال- الباطنة- الجراحة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر-- الرمد الأنف والأذن- المسالك البولية- تنظيم الأسرة ـ العظام.

وأوضح أنه يجري الكشف بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية، ومعمل الدم والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج لمستشفى المحلة العام كما تم تقديم الخدمات التوعوية والتثقيفية للمترددين على القافلة.

وتابع المحافظ جولته بتفقد فعاليات مبادرة سلامة قلبك للدكتور علاء الغمراوي للكشف على الأطفال والتي تهدف للاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب وأيضا الاكتشاف المبكر للعيوب الخلقية بالقلب للأطفال حديثي الولادة، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة الطبية.

واستمرت الجولة بتفقد المحافظ سيارات بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بالإضافة الى تفقد المنفذ المخصص لبيع السكر المدعم بسعر 27 جنية للعاملين بالشركة واسرهم.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد الفعاليات الخدمية التي تقدم للعاملين بالشركة وأسرهم والتي ضمت مكاتب مخصصة لتلقي طلبات التوظيف لأبناء العمال والأهالي، تلقي طلبات الدعم الاجتماعي لأسر العمال والمواطنين وتلقي طلبات بطاقات الخدمات المتكاملة وطلبات تكافل وكرامة، الطلبات التعليمية المختلفة، طلبات الخاصة بالتموين.

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وأكد المحافظ انه بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالغربية سيتم إقامة فصول مجموعات تقوية مجانية لأبناء العاملين بالشركة في المراحل التعليمية المختلفة، فضلا عن دفع المصروفات الدراسية للأسر الأولى بالرعاية.

وخلال الجولة حرص المحافظ على الحديث مع عمال الشركة حيث أعرب عمال شركة مصر للغزل والنسيج عن سعادتهم البالغة باهتمام القيادة السياسية بهم موجهون الشكر لفخامة الرئيس على هذه اللمسة الطيبة والتي أدخلت البهجة على قلوبهم.

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