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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الونش يجرى جراحة الرباط الصليبي بنجاح في ألمانيا

صدى البلد

نشر اللاعب محمود حمدي الونش مدافع نادي الزمالك صورة اثناء إجراء جراحة الرباط الصليبي، وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق الونش علي الصوره قائلا:" الحمدلله البدايه".

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض أجرى جراحة الرباط الصليبي بنجاح بأحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا.

وأشار محمد أسامة إلى أن الطبيب الألماني الذي أجرى الجراحة للاعب قام بعمل منظار تشخيصي للإصابة، وبناءً عليه تقرر إجراء عملية بإعادة بناء الرباط الصليبي.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للفريق أن العملية التي أجراها  "الونش" تمت بنجاح، وحالة اللاعب جيدة.

وقال محمد أسامة إن اللاعب سيبدأ مرحلة العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة المقبلة وفقا للبرنامج الخاص الذي سيتم وضعه بالتنسيق مع الطبيب الألماني

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