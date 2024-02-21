فصائل فلسطينية تقصف تجمعا لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في جباليا

أعلنت فصائل فلسطينية قصف تجمع لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في جباليا شمالي قطاع غزة، بقذائف «هاون» من العيار الثقيل.

جاء ذلك حسبما جاء في خبر عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

إصابات مباشرة

وطبقا لما صرحت به الفصائل فإن القصف حقق إصابات مباشرة.