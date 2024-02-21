حزب الله: استهدفنا تجمعا لقوات الاحتلال في مستوطنة أفيفيم

أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف تجمعا لقوات الاحتلال في مستوطنة أفيفيم وموقع رويسات العلم في مزارع شبعا بالأسلحة المناسبة وحقق إصابات مباشرة.

بيان

جاء ذلك وفقا لبيان عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وسنوافيكم بآخر التفاصيل حال ورودها…..