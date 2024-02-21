عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القليوبية.. إحالة المتغيبين بمستشفى التكامل بشبرا شهاب للتحقيق

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، زيارة مفاجئة لمستشفي التكامل بشبرا شهاب التابعة للقناطر الخيرية.


وقالت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية إنه أثناء المرور تلاحظ عدم الانضباط الإداري بالمكان، ووجود 11 موظفا فقط من إجمالي 45 موظفا، إضافة إلي عدم وجود طبيب دائم بعيادة تنظيم الأسرة، ما أدي إلي انخفاض مؤشرات الأداء الخاصة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدي
وتابعت المديرية، أنه لاحظ وكيل الوزارة أثناء المرور عدم توافر كميات كافية من بنج الأسنان يكفي للمترددين علي العيادة رغم توافرها بمخازن المديرية، كما تبين عدم التزام طبيب عيادة الباطنة والأطفال بالحضور بشكل يومي من واقع دفتر الحضور والانصراف، وكلف وكيل الوزارة مدير الإدارة الصحية بضرورة توفير عدد كافي من الأطباء البشريين للعمل بالعيادة، ورافق وكيل الوزارة أثناء المرور فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي والرعاية الأساسية.

القليوبية وكيل وزارة الصحة وزارة الصحة لقناطر الخيرية شبرا شهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار استيراد اللحوم البرازيلية.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

التموين تفاجئ المواطنين بقيمة كيلو السكر العادل بعد ارتفاع الأسعار|وتصريحات هامة عن المخزون

محمد رمضان يسلم نفسه لأجهزة الأمن بمحكمة الجيزة

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

30 مليون جنيه والعقود بتتكتب.. إبراهيم فايق يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

برومو برنامج رامز جلال.. MBC تكشف مفاجأة غير متوقعة

دعم قوي من كبار القلعة الحمراء.. هل يعود رمضان صبحي للأهلي قريبا

مفاجأة بقضية العضويات.. المتهم: رئيس نادي الشمس عارف شغلنا الشمال وأنا لبست

موضوعات متعلقة

لتقدمها بالتصنيف العربي.. تكريم جامعة بنها فى افتتاح فعاليات الملتقى الدولي للتعليم العالي

جامعة بنها: الكشف على 317 حالة بقافلة طبية مجانية في كفر الجمال بطوخ

الجيزاوى: بدء إجراءات الكشف الطبي لاشتراك 15 ألف عضو عامل بجامعة بنها

محافظ القليوبية يوجه بتكثيف العمالة والورديات لحل مشكلة النظافة بشبرا الخيمة

ترشيحاتنا

أنا فنانة كبيرة | هبة حسن : مرضاش أشتغل مع روجينا ..خاص

لا معلومات رسمية .. أوكرانيا تكشف حقيقة تزويد إيران روسيا بصواريخ باليستية

3500 .. حقيقة صورة لـ أسعار البط أشعلت السوشيال ميديا قبل رمضان

الاصطباحة في خطر.. ارتفاع جنوني لـ أسعار القهوة في مصر

نجم اليابان يكشف موقف مبابي مع ريال مدريد

رفعت صوت مصر.. ياسمين موسى توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي |ماذا قالت؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميدو يقاضي اتحاد الكرة| وهذه تطورات الحالة الصحية لـ«حسام حسن».. ماذا يحدث؟

لوك مختلف.. ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا بأحدث إطلالة

كاجوال لافت.. كارمن سليمان تستعرض جمالها بلوك جديد عبر إنستجرام | شاهد

جريء جدا.. ريم مصطفى تثير ضجة بفستانها| شاهد

فيديو

رفعت صوت مصر.. ياسمين موسى توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي |ماذا قالت؟

الحيطان وقعت.. سبب حريق شقة سوزي الأردنية بعد الإفراج عنها

طلب غريب من حسام حسن واجتماع عاجل في اتحاد الكرة| ماذا يحدث؟

شقق مميزة بدون شروط لأول مرة | اعرف تفاصيلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ