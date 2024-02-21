القليوبية.. إحالة المتغيبين بمستشفى التكامل بشبرا شهاب للتحقيق

أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، زيارة مفاجئة لمستشفي التكامل بشبرا شهاب التابعة للقناطر الخيرية.



وقالت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية إنه أثناء المرور تلاحظ عدم الانضباط الإداري بالمكان، ووجود 11 موظفا فقط من إجمالي 45 موظفا، إضافة إلي عدم وجود طبيب دائم بعيادة تنظيم الأسرة، ما أدي إلي انخفاض مؤشرات الأداء الخاصة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المدي

وتابعت المديرية، أنه لاحظ وكيل الوزارة أثناء المرور عدم توافر كميات كافية من بنج الأسنان يكفي للمترددين علي العيادة رغم توافرها بمخازن المديرية، كما تبين عدم التزام طبيب عيادة الباطنة والأطفال بالحضور بشكل يومي من واقع دفتر الحضور والانصراف، وكلف وكيل الوزارة مدير الإدارة الصحية بضرورة توفير عدد كافي من الأطباء البشريين للعمل بالعيادة، ورافق وكيل الوزارة أثناء المرور فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي والرعاية الأساسية.