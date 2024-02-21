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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المصريين الأحرار: مرافعة القاهرة أمام محكمة العدل الدولية نموذج رائع وفخر لنا

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الاحرار ، إن مرافعة مصر امام محكمة العدل الدولية نموذجا رائعا ، تستحق ان يفخر بها كل المصريين .

وتابع رئيس حزب المصريين الاحرار ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن لغة الجسد التي تحدثت بها الدكتورة ياسمين اليوم كانت طليقة ، والمذكرة المقدمة اغلقت كافة الابواب على محكمة العدل الدولية .

تابع ، أن كلمة مصر كانت بها امثلة تؤكد ان ما يحدث من اختصاصات محكمة العدل الدولية ، والغت فكرة ان ما تقوم به إسرائيل دفاع عن النفس .

وقالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، إنّ الحاجة ماسة الآن لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومن وجهة نظر مصر فإنّ الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة هي أراضٍ محتلة

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