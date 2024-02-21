ضربة للاقتصاد الروسي.. أمريكا تكشف تفاصيل عقوبات جديدة ضد موسكو

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن العقوبات على روسيا التي سيعلن عنها الجمعة المقبل ستكون متعلقة بالذكرى السنوية للحرب على أوكرانيا ومقتل المعارض أليكسي نافالني.

وحسب قناة “الحرة”، أضاف ميلر في تصريحات اليوم الأربعاء، أن هذه العقوبات ستكون قوية ولها آثارها على الاقتصاد الروسي.

ولفت إلى أنه يجب أن يكون واضحاً للجميع أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يراقب ما يجري في الكونجرس الأمريكي فيما يتعلق بالمساعدات لأوكرانيا.

وكان الاتحاد الأوروبي وافق على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي طالت حوالي 200 شركة وفرد، دون أن تتضمن تدابير ضد صناعات جديدة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن الرئاسة البلجيكية أن "سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا من حيث المبدأ على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات في إطار العدوان الروسي على أوكرانيا"، ووصفت الحزمة بأنها "واحدة من أوسع العقوبات التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي".

وستتم الموافقة على هذه الحزمة رسميا في الوقت المناسب بمناسبة الذكرى الثانية لبدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.