أمريكا: التوصل إلى اتفاق حول الرهائن بين حماس وإسرائيل أمر ممكن

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن التوصل إلى صفقة الرهائن بين حماس وإسرائيل أمر ممكن، مؤكدًا أن أمريكا ستواصل انخراطها مع الأطراف المعنية إسرائيل ومصر وقطر.

وحسب قناة "الحرة"، أكد “ميلر” أنه لا يريد الحديث عن المحادثات بشأن إطلاق الرهائن من غزة، ولكن واشنطن تعتقد أن هناك مجالا للتوصل الى اتفاق.

وأضاف "نريد رؤية اتفاق مُبرَم في أقرب وقت ممكن وقد يكون ذلك قبل رمضان".

وكشف عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، أن هناك مؤشرات إيجابية على احتمال تنفيذ صفقة رهائن جديدة.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جانتس للصحفيين في تل أبيب بعد أن بدا أن المحادثات واجهت عقبة الأسبوع الماضي أن هناك “مؤشرات أولية تشير إلى إمكانية المضي قدما” في “إطار عمل جديد” لتحرير الرهائن.

وأضاف: "لن نفوت أي فرصة لإعادة الرهائن إلى ديارهم"، متعهداً بأنه "لن نترك حجراً دون أن نزيله" في الجهود المبذولة لتحرير الرهائن.

كما كرر جانتس قوله إن إسرائيل مستعدة لشن هجومها على رفح خلال شهر رمضان إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن بحلول الوقت الذي يبدأ فيه شهر رمضان المبارك في 10 مارس تقريبًا.