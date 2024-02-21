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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جزء من صفقة مع قطر.. فرنسا تعلن إرسال أدوية إلى الرهائن في غزة

علم فرنسا
علم فرنسا

أفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية، بأن مصدرًا فرنسيًا أعلن أن الرهائن في غزة تلقوا أدوية مُرسلة إليهم.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن الأدوية المرسلة إلى غزة جاءت كجزء من اتفاق تفاوضت عليه قطر وفرنسا، حيث تم توزيعها على 45 رهينة في القطاع.

وأكد المتحدث الإعلان الذي أصدرته قطر أمس بشأن هذا الموضوع، لكنه لم يقدم بالمثل دليلاً على وصول الأدوية بالفعل إلى الرهائن.

وفي وقت سابق، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن التوصل إلى صفقة الرهائن بين حماس وإسرائيل أمر ممكن، مؤكدًا أن أمريكا ستواصل انخراطها مع الأطراف المعنية إسرائيل ومصر وقطر.

وحسب قناة "الحرة"، أكد “ميلر” أنه لا يريد الحديث عن المحادثات بشأن إطلاق الرهائن من غزة، ولكن واشنطن تعتقد أن هناك مجالا للتوصل الى اتفاق.

وأضاف "نريد رؤية اتفاق مُبرَم في أقرب وقت ممكن وقد يكون ذلك قبل رمضان".

الرهائن غزة إسرائيل ومصر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الخارجية الفرنسية

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