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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمسية دينية للاحتفال بليلة النصف من شعبان بدمياط

دمياط
دمياط

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تقدمت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بأسمى آيات التهنئة إلى أبناء محافظة دمياط بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان، داعيةً الله عز وجل ان يعيد هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية..

وفى هذا السياق،، أقامت مديرية الأوقاف بدمياط أمسيةً دينية بهذه المناسبة الشريفة عقب صلاة مغرب اليوم الأربعاء بالمسجد الجديد بمنطقة عمر أفندى بمدينة دمياط،  جاءت بحضور اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد ..

فيما وقد تضمنت الأمسية ابتهالات وتواشيح دينية،  كما ألقى فضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف خطبة ، تحدث خلالها عن فضل ليلة النصف من شعبان مؤكدا على ضرورة اغتنام تلك الأيام المباركات بالقيام من المزيد من الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل و الاستعداد لشهر رمضان المبارك.

دمياط ابتهالات وتواشيح دينية الاحتفال بليلة النصف من شعبان الدكتورة منال عوض محافظ دمياط المسجد الجديد الشيخ محمد سلامة محافظة دمياط

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