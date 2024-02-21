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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي عن الهجوم ضد هيلاري كلينتون: الشباب الأمريكي غاضب بسبب ازدواجية المعايير

جو بايدن
جو بايدن

علق ايهاب عباس الكاتب والمحلل السياسي على هجوم عدد من الطلاب على وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون خلال فعالية "السينما لأجل السلام" في العاصمة الألمانية برلين، وذلك بسبب مواقفها تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدا ان ملاحقه السياسيين الامريكيين ليس بجديد فمنذ اعمال آلة القتل الاسرائيليه في فلسطين اصبح من المعتاد مقاطعة وملاحقة السياسيين الامريكان وحدث هذا مع لينكن وهيلري كلينتون.

واضاف عباس في مداخلة هاتفية مع الاعلامية انجي انور في برنامج مصر جديدة الذي يذاع على قناة اي تي سي ان مقاطعة وملاحقة السياسيين اصبحت مثل كرة الثلج وفي ازدياد كامل وذلك بسبب ان الشباب الامريكي اصبح اكثر اطلاعا على الاحداث الخارجيه من حولهم وشاهد ازدواجيه المعايير بين حربين روسيا واوكرانيا واسرائيل وفلسطين، وزيف الشعارات التي ترفعها امريكا.


واشار الي ان كثير من الشباب والطلاب ومنهم من شارك في حملة بايدن ودعموا الحزب الديمقراطي تراجعوا ووجدوا انفسهم وقفوا موقف خطا وأنهم دعموا الشيطان بحسب قولهم وانهم يرون ايديهم ملطخة بالدماء .

هيلاري كلينتون ازدواجية المعايير الحكومة ايهاب عباس الكاتب فلسطين العدوان الإسرائيلي

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