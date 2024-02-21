خالد منتصر: والدي عمل خطاطًا على سيارات الموبيليا في دمياط لتوفير نفقات الدراسة|فيديو

قال الدكتور خالد منتصر، الكاتب والمفكر، إنه توفرت له ظروف لم تتوفر للكثيرين، من بين هذه الظروف أنه كان ابناً لأب كان وكيلًا لوزارة العدل خريج كلية العلوم بجامعة القاهرة، ويُعد أول شخص من قرية "الشعراء" في دمياط مُتعلمًا تعليمًا عاليًا، وقارئًا ويحضر صالون العقاد.

وأضاف خالد منتصر خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، هذه الشخصية تكوين مدارس ما قبل الثورة وعاصر الثورة، وكان الأول على قسم "نبات" في كلية العلوم ورفض التعيين في الكلية وعُين في وزارة العدل قسم أبحاث التزييف والتزوير نظرًا لحبه للخط والكيمياء.

وأشار إلى أن عائلته متوسطة الحال في قرية الشعراء، ظل عامًا لم يتعلم ولا يدخل المدرسة نظرًا لعدم توافر المال، فاضطر والدي للعمل خطاطًا على عربات الموبيليا في دمياط وأفيشات السينمات.

وتابع: "هذه التشكيلة رأيتها وأنا طفل مكتبة، الكتب رخيصة جدًا، فثورة 23 يوليو وفّرت الكتب بأموال بسيطة، وأنا طفل أرى الكتب، وهنا لمحة من الاهتمام بالثقافة أثناء أو في بدايات الثورة".