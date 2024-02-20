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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة دمياط: دخول 4 مستشفيات جديدة بالمبادرة الرئاسية للعلاج عن بعد

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور السيد عبد الجواد

أعلن وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور السيد عبد الجواد، اليوم الثلاثاء، عن تركيب الأجهزة الخاصة بالمبادرة الرئاسية "للعلاج عن بعد" في مستشفيات حميات دمياط ومستشفى كفر البطيخ المركزي ومستشفى السرو المركزي ووحدة طب الأسرة بتفتيش السرو، ليرتفع إجمالي المستشفيات المشاركة بالمبادرة على مستوى المحافظة إلى 11 مستشفى. 


يأتي ذلك بناء على توجيهات وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، وذلك بالإضافة إلى تفعيل المبادرة سابقا في كل من مستشفى دمياط العام ومستشفى الجلدية ومستشفى الروضة المركزي ومستشفى كفر سعد المركزي ومستشفى الزرقا المركزي ومستشفى عزبة البرج المركزي ومستشفى دمياط التخصصي. 


من جانبه، أوضح الدكتور محمد فهيم مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بالمحافظة أنه تم مناظرة 3245 حالة من خلال المبادرة في المستشفيات المشاركة بها، منذ بدء المبادرة في 2021 وحتى الآن. 


يذكر أن المبادرة الرئاسية "للكشف عن بعد" تهدف إلى إجراء الفحص والمتابعة بمساعدة أساتذة الجامعات المصرية، للكشف والفحص على المرضى في أماكنهم ودون انتقال وخاصة في التخصصات الطبية النادرة.
 

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