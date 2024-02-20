انطلاق فعاليات برنامج تدريبي حول سلامة وجودة الأغذية بجامعة دمياط.. شاهد

شهد الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعه دمياط اليوم، افتتاح برنامج تدريبي بعنوان (سلامة وجودة الأغذية) لمفتشي الصحة بإدارة الرقابة الغذائية بوزارة الصحة بدمياط بقاعة الإجتماعات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

عقد البرنامج تحت إشراف الدكتور المتولي مصطفي سليم عميد كلية الزراعة وتنفيذ الدكتور محمود أحمد عبد الهادي مدير وحدة التدريب والتأهيل بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة.

ومن المقرر أن ينعقد البرنامج على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من ١٨ حتى ٢٠ فبراير ٢٠٢٤ ويحاضر فيه كلاً من الدكتور أشرف محمد شرف رئيس قسم علوم الأغذية بكلية الزراعة والدكتور خالد محمد الحفناوي مدرس علوم الأغذية بالكلية.

جدير بالذكر أن برنامج (سلامة وجودة الأغذية) يهدف إلى ضمان متدربين ذوي قدرات مميزة فى مجال سلامة وجودة الأغذية فى كافة منافذ وقطاعات الدولة والقطاع الخاص للقيام بتأكيد جودة الأغذية ومراقبتها للتأكد من توافقها مع المعايير المحلية والدولية وضماناً لسلامة منتجاتها، هذا بخلاف سهولة اشتراك هؤلاء المدربين في أعمال برامج إدارة الجودة والسلامة الغذائية (ISO 9001, ISO 22000, HACCP ...) مثل المراجعة والتدقيق والتأهيل والتدريب.

وخلال كلمته رحب الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس الجامعة بالمتدربين في رحاب جامعة دمياط مشيراً إلى دور الجامعة الريادي في خدمة المجتمع باعتماد رؤية وخطة استراتيجية بناءة تخدم المجتمع بكافة أطيافه ومجالاته تحقيقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة.