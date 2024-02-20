تعليم دمياط يشدد على محاسبة المقصرين في أداء عملهم

تفقد اليوم ، "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، سير العملية التعليمية بمدارس إدارة دمياط الجديدة التعليمية.

وتابع "وكيل الوزارة" مدارس دكتور مشرفة الثانوية العسكرية وعمر بن العزيز الثانوية بنات وأبو بكر الثانوية المشتركة ونور المعارف الثانوية كما تفقد وكيل الوزارة مدارس ٢٥ يناير للتعليم الأساسي والسيدة خديجة للتعليم الأساسي وتفقد الفصول الدراسية لمتابعة سير العملية التعليمية.

وخلال تفقده للمدارس تابع وكيل الوزارة معدلات العجز والزيادة في معلمي المواد ونسب حضور الطلاب مؤكدا علي حصر غياب الطلاب في كل حصة وناقش العديد من الحلول المقترحة وأكد علي تفعيل الاشراف المدرسي وتوزيع حصص الغائب حرصاً علي ابنائنا الطلاب.

ووجه "وكيل الوزارة" بتكثيف المتابعة كل في نطاق اختصاصه لتحقيق الانضباط المدرسي ومحاسبة المقصرين في أداء عملهم والعمل على إعلاء وتغليب الصالح العام.

كما تفقد وكيل الوزارة مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية بنات بدمياط وتابع انتظام العملية التعليمية بالفصول الدراسية مشددا على حصر غياب الطالبات لكل حصة وتفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية.