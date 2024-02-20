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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استكمال محاكمة المتهمة بقتل الطفلة دهب في دمياط .. اليوم

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

تستكمل اليوم الثلاثاء محكمة جنايات دمياط ، جلسات محاكمة قاتلة ابنة زوجها المعروفة إعلاميا بقضية "الطفلة قمر"، وذلك عقب ورود تقرير الطب الشرعي وكذلك انتهاء تحريات المباحث، كما قررت تأجيل  القضية لجلسة 20 فبراير المقبل لانتداب محام للدفاع عن المتهمة. 

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تفاصيل مقتل الطفلة دهب في دمياط

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية في دمياط بلاغا يوليو الماضي، أفاد مقتل طفلة تدعي "قمر ناصر" تبلغ من العمر 10 سنوات على يد زوجة أبيها، وتحركت قوة شرطية نحو موقع البلاغ وقامت بضبط المتهمة وتقديمها للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات والتي قررت حبس المتهمة احتياطيا 4 أيام على ذمة التحقيقات ويراعي لها التجديد بالميعاد. 

وأظهر تقرير الصفة التشريحية أنه تم ظهور علامات خنق حول عنق المجني عليها، فضلا عن إصابات بعدة طعنات نافذة، إضافة إلي وجود حروف على بعد مناطق من جسدها. 

وكانت المتهمة قد أكدت في اعترافاتها أمام النيابة العامة، أنها أقدمت على ارتكاب جريمتها بدافع الغيرة من نجلة زوجها، كما أكدت المتهمة أيضا محاولة التخلص من الضحية أكثر من مرة، بسبب مشاكل عائلية. 

دمياط النيابة العامة مشاكل عائلية محكمه جنايات دمياط تقرير الطب الشرعي

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