قرار عاجل من المحكمة بشأن سوزي الأردنية

سوزي الأردنية.. قررت المحكمة المختصة رفض استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية بكفالة مالية 5 آلاف جنيه؛ بعد ضبطها بتهمة سب والدها، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح.



وكانت جهات التحقيق بالقاهرة، فتحت تحقيقات موسعة في قضية البلوجر سوزي الأردنية، والتي وجهت لها عدة اتهامات بسب والدها في عدة مقاطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل تيك توك.

كما وجهت لها تهمة استغلال شقيقتها من ذوي الهمم، مستغلة الإعاقة الذهنية التي تعاني منها؛ لجذب تعاطف المتابعين، وتحقيق الأرباح.

وأمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بتحريز الفيديو المعروف بـ"الشارع اللي وراه"، والذي حوى على العديد من السباب والشتائم من قبل المتهمة تجاه والدها، وتحريز 7 مقاطع فيديو مخلة، ضبطت على هاتفها المحمول.

سوزي الأردنية تحذف فيديو الشارع اللي وراه

وأقرت سوزي الأردنية بتصوير تلك المقاطع، وحذفت فيديو الشارع اللي وراه.

كما طلبت النيابة، تقرير تكنولوجيا المعلومات، عن مطابقة بصمة الصوت والوجه لسوزي الأردنية، بالفيديوهات المضبوطة، دون وجود أي تلاعب فيها.

وجاء خلال التحقيقات، بسؤال النيابة العامة عن ما تتقاضاه سوزي الأردنية من أرباح، من خلال حساباتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي، فقالت: "أنا باخد بالدولار" .

أفعال تثير الفجور والدعارة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد ألقت القبض على سوزي الأردنية، صاحبة تريند الشارع اللي وراه، خلال تواجدها في مطعم في شبرا مصر، وذلك بعد تقديم بلاغات كثيرة ضدها؛ لقيامها بترويج لأفعال تثير الفجور والدعارة.

وتم اقتياد سوزي الأردنية إلى قسم شرطة الساحل، وحجزها على ذمة التحريات؛ لاتهامها بانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وسب والدها على الهواء، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح.

عقوبات نشر الفسق والفجور



تنص المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، على أن: "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه