مياه دمياط: الالتزام بالمعايير الموضوعة لمشروعات مبادرة حياة كريمة

أجرى المهندس أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب في دمياط، جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال التنفيذية ومعدلات الانجاز للمشروعات القومية القائمة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز كفر سعد .

تابع خلال جولته محطة مياه ميت أبو غالب والتى تخدم مدينة ميت أبو غالب وضواحيها بطاقة تشغيلية 90 ل/ث لمتابعة تجارب التشغيل الجزئى تهميداً للإستلام الابتدائى الجزئى للمحطة .

تلى ذلك متابعة أعمال الاستلام الابتدائى للخزان الجديد بمحطة مياه السلام بسعة ١٥٠٠م٣وإعادة تأهيل منظومة المرشحات وإعادة تأهيل خزان المياه القديم بعد دخول الخزان الجديد الخدمة.

وشدد شاهين خلال جولته على الالتزام بالمعايير الموضوعة دون الإخلال بالجدول الزمنى الموضوع لتحقيق خطط الدولة للتنمية الشاملة والمستدامة.