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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير تربوي: تسرب 68 ألف طالب من التعليم منذ 2022 وحتى الآن

ابراهيم عيسى
ابراهيم عيسى

أكد تامر شوقي، الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، أن التغيب عن التعليم مختلف عن التسرب من التعليم، موضحا أن التغيب يأتي بعده مرحلة العودة بعد الغياب لأيام أو أسابيع، في حين يكون التسرب هو لسنوات عن التعليم، منوهًا بأن لكل طالب الحق في إعادة القيد مرة واحدة في السنة الدراسية ومرتين في المرحلة التعليمية بالكامل.

وأضاف "شوقي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : “لو حاسبنا الطلبة على غيابهم هنفصلهم كلهم”.

وناشد الوزارة بعودة الطلاب في المدارس، وتطبيق اللائحة، وتوفير المعلم والأنشطة، مفيدا بأن العام الدراسي 2018-2019 وصل عدد المتسربين من التعليم إلى 14 ألف طالب، ومنذ عام 2022 حتى الآن تسرب من التعليم 68 ألف طالب، من بينهم 21 ألفا في محافظة القاهرة بمفردها.

وتابع: أن أسباب ارتفاع نسب التسرب من التعليم في محافظة القاهرة يعود لوجود المناطق العشوائية في القاهرة والنازحين من القرى إلى المدن، مؤكدًا أن هناك جدال بين وزارة التعليم وأولياء الأمور يطالبون فيها برفع الغياب نتجية الأزمة الاقتصادية.

إبراهيم عيسى الإعلامي إبراهيم عيسى جامعة عين شمس شاشة القاهرة والناس

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