عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي على هامش اجتماعات مجموعة العشرين

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الأمريكي

التقى سامح شكري، وزير الخارجية، أمس الأربعاء، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء تناول التطورات الخاصة بالوضع في قطاع غزة، حيث أعاد شكري التأكيد على ضرورة الوقف الكامل لإطلاق النار باعتباره الضمانة المُثلى لحقن دماء المدنيين وخفض التصعيد المرتبط بالأزمة والبدء فى أى حوار جاد حول مستقبل التعامل مع القضية الفلسطينية. 

وأعرب وزير الخارجية فى هذا الصدد، عن أسف مصر ورفضها لاستمرار عجز مجلس الأمن عن المطالبة الصريحة بوقف إطلاق النار نتيجه تكرار استخدام الفيتو الأمريكى غير المبرر.

من ناحية أخرى، ذكر وزير الخارجية لنظيره الأمريكى أن مصر تراقب عن كثب تطور العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتحذر من المخاطر الجسيمة الناجمة عن أى هجوم واسع النطاق علي رفح الفلسطينية، لما ينطوى عليه ذلك من مخاطر وقوع كارثة إنسانية محققة نتيجة وجود ما يقرب من مليون وربع المليون شخص فى هذا الشريط الضيق الذي يعد المنطقة الآمنة الوحيدة فى القطاع. 

وأكد شكرى مجدداً رفض مصر القاطع لأية خطط أو إجراءات من شأنها أن تُفضى إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، باعتبار ذلك سيؤدى عملياً إلى تصفية القضية الفلسطينية وسيشكل أيضاً تهديداً للأمن القومى للدول المجاورة وعامل عدم استقرار إضافى فى المنطقة.  

وشدد على ضرورة ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2720 لضمان تيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وتجنب المعوقات المفروضة من جانب إسرائيل، الأمر الذى يحتم دعم مهمة منسقة الأمم المتحدة الشئون الإنسانية وإعادة الإعمار، وتمكين الآلية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن من العمل  داخل قطاع غزة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية شدد أيضا على أهمية دور وكالة الأونروا في استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، باعتبارها الجهة الوحيدة التى لديها القدرة علي العمل بكفاءة على الأرض فى ظل الظروف الأمنية والإنسانية الراهنة، مطالباً بإعادة النظر فى إعادة تمويل أنشطة الوكالة فى أسرع وقت. 

وأشار أبو زيد إلى أن الوزيرين تناولا مسار الجهود الدبلوماسية الجارية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين تسمح بإنفاذ هدنة لعدة أسابيع، واتفقا على استمرار التنسيق خلال الفترة القادمة لدعم جهود الوساطة التى تقوم بها مصر فى هذا الشأن.

شكري وبن فرحان يبحثان الوضع في غزة

شكري: النظام الدولي فشل بسبب الإخفاق في وضع حد لحرب غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تدخل عاجل من بوليس الآداب | فضيحة في العجوزة

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

«تصريح رسمي من الحكومة»|مفاجأة بشأن موعد تطبيق قانون التصالح والمتر يبدأ بـ50 جنيها

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

انت بره حساباتي حتى لو سبت فرح أختك ..تفاصيل مشادة مارسيل كولر وكهربا

بدون إصابات|ما سبب حادث طائرة الأهلي في غانا؟.. ومطالب بتأجيل المباراة.. تفاصيل

بسيجار ونضاره سودا.. 90 دقيقة سلم فيها محمد رمضان نفسه وخضع للمحاكمة

قرار من الفيفا يثير جدلا في الأهلي والزمالك بسبب إمام عاشور

موضوعات متعلقة

شكري وبن فرحان يبحثان الوضع في غزة

شكري: النظام الدولي فشل بسبب الإخفاق في وضع حد لحرب غزة

الوضع في غزة يتصدر الحديث.. سامح شكري ونظيره السعودي يلتقيان بالبرازيل

سامح شكري لـ لافروف: نتطلع للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية

شكري يتوجه إلى البرازيل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين

ترشيحاتنا

شبورة وأجواء أوروبية.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة| تفاصيل

هل يجوز صيام يوم واحد من الأيام البيض؟ أمين الإفتاء يوضح

فرحها بعد أيام|جهاز عروسة بـ150 ألف..تفاصيل 45 دقيقة احترق فيها منزل بطهطا|شاهد

سويلم: استعراض موقف دراسة مشروع «المرونة المناخية» المعني بتطوير منظومة الري

الأعلى للإعلام: مرافعة مصر أمام محكمة العدل استمرار لدورها في دعم فلسطين

الأرصاد ترد على شائعات تعرض البلاد لتقلبات جوية شديدة خلال الأيام القادمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة| سر غير متوقع يكشف الفرق بين الزبدة المغشوشة والبلدي...مي عز الدين تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بدون إصابات|ما سبب حادث طائرة الأهلي في غانا؟.. ومطالب بتأجيل المباراة.. تفاصيل

سر غير متوقع يكشف الفرق بين الزبدة المغشوشة والبلدي

فستان سيرين عبد النور في عيد ميلادها يثير ضجة| سعره خرافي

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ