خطوات جديدة لتشجيع البنوك الخليجية على الاستثمار في العراق

في ضوء توجهات الحكومة العراقية الهادفة نحو الانفتاح على المحيط العربي واهتمامها، بتشجيع التعاون الاقتصادي بين العراق والدول العربية، وسعيها لاستقطاب وجذب الاستثمارات الخارجية؛ استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الدكتور حبيب الملا، الشخصية القانونية المرموقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة زيارته إلى العراق.



ناقش الرئيس والضيوف في لقائهما،تسهيل الإجراءات التي من شأنها تشجيع الشركات والبنوك الإماراتية والخليجية على الاستثمار في العراق، ويأتي ذلك ضمن رؤية الحكومة العراقية لتطوير مختلف الجوانب الخدمية والاقتصادية في البلاد.

ورحب رئيس الوزراء العراقي بقرار المُلا الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي والمؤسس لمكتب "حبيب الملا ومشاركوه"، بتأسيس مكتب جديد للمجموعة القانونية في العاصمة العراقية، التي تسعى لتوسيع نطاق حضورها في المنطقة والعالم، الأمر الذي من شأنه أن يعطي مزيدا من الثقة لقطاع الاستشارات القانونية في سوق العراق المتنوع.

من جانبه، أعرب الملا عن امتنانه وتقديره لرئيس الوزراء العراقي عن دوره في تقريب بلاده من دول الخليج العربية، على المستوى الحكومي والشعبي، ومساهمته في تسهيل الإجراءات على المستثمرين ومساعدتهم ودعمهم المستمر.

جدير بالذكر أن هذه الخطوة تعزز من قدرات العراق على استقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات الخارجية، لما توفره البلاد من فرص واعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعكس رغبة بغداد في الانفتاح على جيرانها العرب والخليجيين، وتسلط الضوء على الرغبة المتزايدة لدى كبريات الشركات من مختلف القطاعات لاغتنام تلك الفرص والاستثمار في العراق.